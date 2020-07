Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","shortLead":"Azt mondja, a koronavírus-járvány súlyosságát eltúlozták, a korlátozásokat pedig megalázónak tartotta.","id":"20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aee21-f9d0-4c3e-9360-4fbcc2c27d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc3fc28-f3bc-4406-8d27-487940064a58","keywords":null,"link":"/kultura/20200729_Andrea_Bocelli_siman_megszegte_a_karanten_szabalyait","timestamp":"2020. július. 29. 12:23","title":"Andrea Bocelli simán megszegte a karantén szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét mégis sokan megkérdőjelezték, konkrétan hónapok óta keringenek feltételezések, hogy a járvány a kommunista államot sem kímélte, de mivel a társadalom és a sajtó is a diktatúra kontrollja alatt van, nehéz bizonyítékot szerezni erre.



","shortLead":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét...","id":"20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2209dee-5eed-49e0-a923-8010deecdf6f","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","timestamp":"2020. július. 28. 20:00","title":"Gyanúsabb nem is lehetne az első észak-koreai koronavírus-fertőzött, aki nem is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","shortLead":"A sok kézmosás jutalmaként mi is élvezhetjük a látványt.","id":"20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54c11e2a-055a-4326-a43d-e008862ac7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a573268-b9e4-4ae6-8fb0-9626dd376d1a","keywords":null,"link":"/elet/20200728_drMarias_talalkozott_hires_modelljevel_Gyorfi_Pallal","timestamp":"2020. július. 28. 11:27","title":"drMáriás találkozott híres modelljével, Győrfi Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt. Az amerikai multi szerint ma már újra rendben működnek.","shortLead":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt...","id":"20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef95641e-289a-49ae-a4b8-aac1df256c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2020. július. 29. 17:03","title":"A zsarolóvírus-támadás után újra rendben üzemelnek a Garmin rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","shortLead":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","id":"20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f589fa-5e91-4a18-bca6-7d92f6e8b7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 28. 16:00","title":"Levélben magyarázza a Fidesz az Európai Néppárt tagjainak, mi történik az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","shortLead":"Pozitív tesztet produkált Mariano Diaz, a Real Madrid befejezője.","id":"20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9f4bea-cfe3-4e12-8280-b4491d474e3c","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Koronavirusos_a_Real_Madrid_csatara","timestamp":"2020. július. 28. 14:41","title":"Koronavírusos a Real Madrid csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]