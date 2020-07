Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokévnyi munkájába telt a Microsoftnak, mire elkészítette és kiadta legújabb oprendszerét, a Windows 10-et. 