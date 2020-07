Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni másokra.","shortLead":"Zbigniew Ziobro szerint törvénytelen, hogy Brüsszel egyes EU-hivatalnokok ideológiai nézeteit akarja ráerőltetni...","id":"20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936648ed-8c18-4fd7-868d-a5ea4c85e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_A_lengyel_igazsagugyi_miniszter_szerint_serti_Lengyelorszagot_ha_nem_szabad_elitelni_a_melegeket","timestamp":"2020. július. 30. 17:25","title":"A lengyel igazságügyi miniszter szerint sérti Lengyelországot, ha nem szabad elítélni a melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akiknek túl gyengék az alapmodellek, és túl erősek az AMG-kivitelek. ","id":"20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148be3bf-c84d-4224-8bba-feceb3db5916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d48747-cdaf-4644-8b05-be74c8001e4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_csaladi_sportauto_a_brabus_kezelesbe_vette_a_7_uleses_mercedes_glbt","timestamp":"2020. július. 30. 11:21","title":"Családi sportautó: a Brabus kezelésbe vette a hétüléses Mercedes GLB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","shortLead":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","id":"20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5211be-f268-4e19-baba-30feec16a39c","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","timestamp":"2020. július. 31. 15:04","title":"Súlyos a járványhelyzet Romániában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem ez az a profi csapat, amely megcsinál egy új Indexet” – írta.","shortLead":"„Nem ez az a profi csapat, amely megcsinál egy új Indexet” – írta.","id":"20200731_Meggondolta_magat_megsem_lesz_az_Index_foszerkesztohelyettese_Tevan_Imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8443e25d-a3f6-41b7-9763-edc149f386f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Meggondolta_magat_megsem_lesz_az_Index_foszerkesztohelyettese_Tevan_Imre","timestamp":"2020. július. 31. 06:25","title":"Meggondolta magát, mégsem lesz az Index főszerkesztő-helyettese Tevan Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","shortLead":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","id":"20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70316a86-b2ab-4f75-a2e1-bc797a9bc75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","timestamp":"2020. július. 31. 10:31","title":"Berendelték egy Honda gyár irodai munkásait autót gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2 milliárdos támogatást kap, a pénzről a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt. Kiderült az is, hamarosan közzéteszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy augusztus 1-től mennyiért teszteli a külföldről hazatérőket az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2...","id":"20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d5eb9-6bca-47e4-a74f-b12818701b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 10:52","title":"Gulyás: Augusztusban sem lesz fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]