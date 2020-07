Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","id":"20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2d18cc-a309-4855-90f3-5381bfdc4b35","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","timestamp":"2020. július. 31. 09:44","title":"A Tankcsapda csak azért is koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2 milliárdos támogatást kap, a pénzről a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt. Kiderült az is, hamarosan közzéteszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy augusztus 1-től mennyiért teszteli a külföldről hazatérőket az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2...","id":"20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d5eb9-6bca-47e4-a74f-b12818701b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 10:52","title":"Gulyás: Augusztusban sem lesz fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják feltételezett elrablója korábbi lakhelyét.","shortLead":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják...","id":"20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f076a8-ad4d-4302-9b39-37adf508cd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","timestamp":"2020. július. 29. 18:36","title":"Titkos pincét találtak Madeleine McCann feltételezett elrablójának telkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","shortLead":"Ezúttal is az Invitel-fúzió miatt büntették meg a szolgáltatót.","id":"20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196741-b574-4b54-b933-231dee3cbb84","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_digi_birsag_buntetes_gvh_invitel","timestamp":"2020. július. 29. 18:17","title":"20 millió forintos bírságot kapott a DIGI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","shortLead":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","id":"20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89885-ccbb-4c22-a356-82806625c661","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. július. 30. 19:41","title":"A Fekete Zaj fesztivált idén is megrendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa választ.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa...","id":"20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25a1bbf-c2b9-4222-bf14-fc6907663efb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","timestamp":"2020. július. 29. 17:16","title":"Bukaresti válasz a magyarellenes rigmusokra: „Engem sem zavart, hogy magyar szavakat kiabáltak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","shortLead":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","id":"20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caa9163-ac20-4bad-a180-a16ed083e78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","timestamp":"2020. július. 30. 09:21","title":"Végre itt vannak a képek a Skoda első elektromos szabadidő-autójának belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]