Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonos arányban voltak kíváncsiak a portál tartalmára eddig a kormánypárti és ellenzéki szavazók.","shortLead":"Azonos arányban voltak kíváncsiak a portál tartalmára eddig a kormánypárti és ellenzéki szavazók.","id":"20200729_index_fidesz_olvasotabor_ellenzek_olvasokozonseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169a96e-f16f-4197-b699-05909aea3bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_index_fidesz_olvasotabor_ellenzek_olvasokozonseg","timestamp":"2020. július. 29. 17:11","title":"Kutatás mutatja, hogy az Indexre szép számmal kattintottak a fideszesek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése óta, mint az előző évek megegyező időszakában.","shortLead":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése...","id":"20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d77109-29c5-418f-a368-7c01b677e1c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","timestamp":"2020. július. 29. 14:14","title":"A hivatalos szám duplája is lehet a koronavírus áldozatainak száma Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja Barkóczi Sándor füzesgyarmati méhész. A gazda ezért több lábon áll, márciusban megnyitotta például a kaptárlevegős apartmanját, ahol méhek döngicsélése mellett és bódító mézillatban lehet relaxálni. De mi az a kaptárlevegő, miért nem lesz idén elég akácméz, és versenyezhet-e egyáltalán a turizmusra építő méhészete a klímaváltozással vagy a nagyüzemi vegyszerezéssel?","shortLead":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja...","id":"20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358097ec-ab7a-4597-8808-3a465fc56d58","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","timestamp":"2020. július. 29. 20:00","title":"Egy szobában voltunk közel egymillió méhhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen, Vlagyimir Putyinban egyre kevesebben bíznak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen, Vlagyimir Putyinban egyre kevesebben bíznak. A hvg360 reggeli...","id":"20200730_Radar360_Megizzasztottak_a_techoriasok_vezetoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319afa2-ef0a-406a-aca3-7052d1ca3303","keywords":null,"link":"/360/20200730_Radar360_Megizzasztottak_a_techoriasok_vezetoit","timestamp":"2020. július. 30. 07:52","title":"Radar360: Megizzasztották a tech-óriások vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]