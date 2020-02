Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte az eddigi csúcstartó Huawei telefonjait.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte...","id":"20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936eae8-d0d3-47e3-b963-7b32e3119469","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","timestamp":"2020. február. 13. 13:28","title":"Új mobil került a csúcsra: a Xiaomi Mi 10 Pro a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","shortLead":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","id":"20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199dd584-5fe2-4836-adde-f0ff68a52ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","timestamp":"2020. február. 11. 17:13","title":"A Nemzeti Múzeumot sem kímélte a vihar: lezárták a főbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. 