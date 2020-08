Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","shortLead":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","id":"20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c864c5-cd24-4b60-accf-c8d017b23d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:43","title":"A vezetés közbeni mobilozást figyelik most jobban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. Az elmúlt nap ismét több mint 1200 fertőzést diagnosztizáltak","shortLead":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak...","id":"20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb149a-d276-4de4-9958-a96b68a62330","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:29","title":"Több falut vesztegzár alá helyeztek Romániában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","id":"20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648a34f-5485-4fe6-8999-d33f3a806fc8","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:05","title":"Idegesítette a hattyú, ezért kitörte az állat nyakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","shortLead":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","id":"20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52b222d-847c-42b6-a036-0cbfef713121","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","timestamp":"2020. augusztus. 01. 06:41","title":"Mindenki utánafordul ennek a székesfehérvári ZiL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","shortLead":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","id":"20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d321117-f46e-4ca7-b996-00a062a9141e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:59","title":"Így égett egy teherautó a Kőröshegyi völgyhídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének lehetőségét felmutató \"cserdi csoda\" sok határon túl is elismerést vált ki.","shortLead":"A két hete elhunyt, az idehaza Wallenberg-díjjal kitüntetett polgármester életműve, a cigányok beilleszkedésének...","id":"20200801_economist_bogdan_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bba117b-0f38-4f7e-872c-7dc2af56163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535a4cb-8611-4b3d-b14e-74efbf63be4b","keywords":null,"link":"/360/20200801_economist_bogdan_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Megható cikkben búcsúzik Bogdán Lászlótól az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]