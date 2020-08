Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","shortLead":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","id":"20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc40234-96f1-41bf-9816-5dfde002ca72","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. július. 31. 15:49","title":"Atomjaira főzné a gyomokat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben sokkal biztonságosabbak lehetnek az internetes vásárlások, hála a Google legújabb fejlesztésének. A keresőóriás a Chrome böngészőt frissítette, hogy a weboldalakon a jelszavak, valamint a bankkártya-adatok automatikus kitöltése is egyszerűbben és biztonságosabban történhessen meg.","shortLead":"A jövőben sokkal biztonságosabbak lehetnek az internetes vásárlások, hála a Google legújabb fejlesztésének...","id":"20200731_google_chrome_bongeszo_jelszo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb9f154-f1ea-4b44-98f0-cd005f4ca116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_google_chrome_bongeszo_jelszo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 31. 19:03","title":"Jött egy hasznos funkció a Chrome böngészőbe, már ujjlenyomattal is vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.","shortLead":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte...","id":"20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb469-b25b-45dd-821a-7d48b83cd9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:28","title":"Egy 1,1 milliós vietnami város teljes lakosságát letesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza, a Földre.","shortLead":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza...","id":"20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409197bd-1c87-432b-9d69-3c912f14a987","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Elindultak a Földre a Crew Dragon hős űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk nélkül utazik, „az nem saját magát, hanem a többi embert veszélyezteti.”","shortLead":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk...","id":"20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb57ac-99c6-4afa-bb02-832ea96d7cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:21","title":"Bekeményíthet Németország maszk-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]