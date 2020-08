Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná az elménket. De ez persze távolról sincs így. Visszanézve egész izgalmas volt ez a július. Felidézzük a Kult és Élet+Stílus rovat elmúlt hónapját.","shortLead":"Könnyen gondolhatnánk, hogy a koronavírus és a kánikula mintha mindent elfojtana, ami kicsit is izgalomba hozná...","id":"20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a762c2b2-b5db-4387-9ea8-88c21cee627e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e562acb7-ed8a-44c0-90f8-97b73173850d","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Vago_Istvantol_Joseph_Goebbelsig_voltak_kemeny_kerdeseink","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:00","title":"Vágó Istvántól Joseph Goebbelsig voltak kemény kérdéseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és az USA gazdasága is akkorát zuhant, mint még sosem; átnéztük, kik és mennyi közpénzt kaptak a balatoni szállodafejlesztésekre; kiderült, hogy 17,4 helyett 44 milliárd forintjába került az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és az USA gazdasága is akkorát zuhant, mint még sosem; átnéztük, kik és mennyi közpénzt kaptak a balatoni...","id":"202007802_Es_akkor_munka_valsag_szalloda_balaton_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8f7677-256c-41db-b476-bf08dfa746c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/202007802_Es_akkor_munka_valsag_szalloda_balaton_eromu","timestamp":"2020. augusztus. 02. 07:00","title":"És akkor az alga mellett közpénz úszik a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokaknak nem tetszik, hogy a kormányfő úgy politizál, hogy közben korrupciós per folyik ellene.","shortLead":"Sokaknak nem tetszik, hogy a kormányfő úgy politizál, hogy közben korrupciós per folyik ellene.","id":"20200802_benjamin_netanjahu_tuntetes_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397534e-5ef8-4f49-89c0-36d502836be6","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_benjamin_netanjahu_tuntetes_izrael","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:08","title":"Ismét több ezren tüntettek Netanjahu ellen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"","category":"elet","description":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz egy orfűi férfi ellen.","id":"20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648a34f-5485-4fe6-8999-d33f3a806fc8","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Idegesitette_a_hattyu_ezert_kitorte_az_allat_nyakat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 13:05","title":"Idegesítette a hattyú, ezért kitörte az állat nyakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","shortLead":"Ez már a negyedik újságíró-gyilkosság idén Mexikóban.","id":"20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34828e0e-dd62-4021-baf3-ea8c37c61db9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_ujsagirogyilkossag_mexiko","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:32","title":"Testőrével együtt lőttek agyon egy mexikói újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Ennyivel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20200802_koronavirus_magyarorszag_jarvany_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97235d16-2f3a-44de-ad88-67c4a01f5d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_koronavirus_magyarorszag_jarvany_adatok","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:44","title":"Kilenc újabb magyar lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","shortLead":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","id":"20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd440d55-d565-44c7-88e3-5383cd9781a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:59","title":"A koronavírus ellenére is több Porsche 911 fogyott, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lábra állítaná a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t az új vezérigazgató, felülvizsgálják a beruházások tervét.","shortLead":"Több lábra állítaná a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t az új vezérigazgató, felülvizsgálják a beruházások tervét.","id":"20200803_budapesti_furdok_helyzete_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf943485-da31-4281-bb78-78ecbd0a4fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_budapesti_furdok_helyzete_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:44","title":"Mélypontra vitte a koronavírus Budapest fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]