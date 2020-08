Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","shortLead":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","id":"20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6bccbb-75d2-4479-9f31-ac076052eed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:47","title":"Meghalt egy épülő házról lezuhanó ember Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szolgálati autója egy kisteherautóval ütközött az M7-es autópályán.","shortLead":"A tárcavezető szolgálati autója egy kisteherautóval ütközött az M7-es autópályán.","id":"20200803_baleset_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_m7_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c1091f-44de-4812-917a-cc8c726ad8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_baleset_benko_tibor_honvedelmi_miniszter_m7_autopalya","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:59","title":"Autóbaleset részese volt Benkő Tibor honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","shortLead":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","id":"20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c4b547-1a91-469c-8e42-afa672babe93","keywords":null,"link":"/elet/20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:25","title":"Szúnyogtornádó söpört végig a Kamcsatka-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","shortLead":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","id":"20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da272f2d-e640-47c4-b765-3b51752f9b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:21","title":"7,1 millió forinttól indul itthon a hibrid Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony megoldást a koronavírus ellen – mondta hétfőn Genfben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.","shortLead":"A vakcinafejlesztéssel kapcsolatos nagy remények ellenére nem biztos, hogy valaha megtalálják a tökéletesen hatékony...","id":"20200803_who_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa7ce-24d7-4d31-a287-65efd99eaf56","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_who_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:03","title":"WHO: Lehet, hogy soha nem lesz tökéletes koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán a világ szürke zónáit. A cég a SpaceX-hez hasonló módszerrel fog dolgozni.","shortLead":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán...","id":"20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e818cbe0-4958-4d40-8005-fa33af5de5b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:03","title":"Megvan az engedély, 3236 internetszóró műholdat küld fel az űrbe az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","id":"20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd88e28-8bc5-483e-9b56-dbed661a7dc9","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:32","title":"Visszavonul Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]