[{"available":true,"c_guid":"ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják. Sajtóhírek szerint épp egy ilyen üzlet végére tett pontot mostanában az amerikai gyártó.","shortLead":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják...","id":"20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c1268a-1689-4929-b56f-358db0d958fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:03","title":"Lehet, hogy az iPhone-ok nemcsak bankkártyaként lesznek jók, hanem terminálként is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán a világ szürke zónáit. A cég a SpaceX-hez hasonló módszerrel fog dolgozni.","shortLead":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán...","id":"20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e818cbe0-4958-4d40-8005-fa33af5de5b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:03","title":"Megvan az engedély, 3236 internetszóró műholdat küld fel az űrbe az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf3193b-b6be-4903-abdc-1c28de113a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_plaza_bevasarlokozpont_koronavirus_jarvany_berleti_dij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:51","title":"Lassan tér vissza az élet a budapesti plázákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","shortLead":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","id":"20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea7a78-cf90-4c48-80ae-2a9556aa4c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:12","title":"Videó: Ijesztő, ahogyan autó alá csúszik a motoros, de viszonylag olcsón megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","shortLead":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","id":"20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac175d-d158-45b2-b9f7-d541e8ba7a9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:44","title":"Ismét több mint 1100 új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem tudtak legalább annyi gyümölcshöz jutni, mint tavaly.","shortLead":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem...","id":"20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9489e07b-bb12-4343-b2e6-d8d60a08744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A magyarok fele kevesebb gyümölcsöt eszik, mert nem tudja megfizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek a járványhelyzetről. Szerintük ez az ország nyitottságát bizonyítja.","shortLead":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek...","id":"20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ed0a-270b-4606-8470-07c384a3814d","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:51","title":"Kazahsztán augusztusra jutott el addig, hogy napi járványadatokat szolgáltasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]