Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy csatornába lökte gazdáját, aki csak egy vasdarabban tudott megkapaszkodni.","shortLead":"Az állat egy csatornába lökte gazdáját, aki csak egy vasdarabban tudott megkapaszkodni.","id":"20200803_Bika_feloklelt_Hercegszanto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258a72a9-9d53-495f-9194-0b5e7663afff","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Bika_feloklelt_Hercegszanto","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:49","title":"Felöklelte és kis híján megölte gazdáját egy bika Hercegszántónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban nem történt bűncselekmény.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban...","id":"20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e245edf8-3577-439b-b5b9-e96a78f4f2ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:46","title":"Már nem nyomoz a rendőrség Hosszú Katinkáék cége és a Duna Aréna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve vidéken. A páros egy lopott bicikli hirdetésén bukott meg.","shortLead":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve...","id":"20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89806de7-88c1-478b-a0fc-4132806e37a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:14","title":"Egy lopott biciklin csúsztak el a katalizátor-tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","shortLead":"Az ázsiai szigetország lakói használják a legtöbb nejlonzacskót a világon.","id":"20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7dbd00-9cbf-4d47-85bb-f995766d7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2767c5-9b7f-48b9-bf07-d921ffa0ec5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_mostantol_japanban_is_fizetni_kell_a_muanyag_zacskokert","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:19","title":"Már Japánban is fizetni kell a műanyag zacskókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05634f8e-aac4-419f-9b18-9f0b8556ca44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé került dokumentum azt állítja, hogy beérett az észak-koreai atomprogram. ","shortLead":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé került dokumentum azt állítja, hogy beérett az észak-koreai atomprogram. ","id":"20200804_eszakkoreai_atomfegyverek_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05634f8e-aac4-419f-9b18-9f0b8556ca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba0edd7-6cee-4c23-8079-71df5c7b7c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_eszakkoreai_atomfegyverek_ensz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:51","title":"Sikerülhetett nukleáris robbanófejeket kifejlesztenie Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]