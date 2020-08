Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","shortLead":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","id":"20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f885-faf5-41ba-84cc-41947be47de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:15","title":"Közel kétmilliárd forintra pályázhatnak a magyar borászatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvónőnek és egy idősotthon lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az óvodát bezárták, az idős férfit...","id":"20200805_papa_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac987a2-a76d-485f-b3f1-ddc023f4ec33","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_papa_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:10","title":"Tizenhét fertőzöttet találtak Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","shortLead":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","id":"20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3cda9-3486-4c1c-b9fb-15327f55b90c","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:44","title":"Károly herceg utazási tanácsokkal látta el a romániaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","shortLead":"Még a tárca szerint is rendhagyó, hogy a mennyiség inkább növelte az árat.","id":"20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e2c03-ece4-46ad-8098-455803292616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Kulugyminiszterium_kinai_lelegeztetogepek_rendeles","timestamp":"2020. augusztus. 04. 18:28","title":"A külügy szerint azért voltak drágák a kínai lélegeztetőgépek, mert sokat rendeltek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. 