Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","shortLead":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","id":"20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5b699d-aac1-4a75-a2af-4f96a5e9aa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:05","title":"Rácz Zsófia jelezte, bármikor nagyon szívesen válaszol, majd elsétált, amikor az RTL kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","shortLead":"Az idegenlégiós első vizsgálata pozitív eredményt hozott, a klub szerint tévedésről lehet szó.","id":"20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12e11aa-df2d-4ca7-a05f-796b75630354","keywords":null,"link":"/sport/20200806_koronavirus_teszt_negativ_kisvarda","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:12","title":"A második tesztje már negatív lett a kisvárdai focistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült bemutatni az év második felére szánt csúcsmobilokat: a Galaxy Note20-at, és a még annál is erősebb Galaxy Note20 Ultrát.","shortLead":"A Samsung a koronavírus-járvány ellenére tartotta magát a korábban megálmodott menetrendjéhez, így időben sikerült...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d90121-f41e-4ac6-84f0-9e1d3fc07771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b15160-20b4-4517-ac13-3277f580778d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_bemutat_specifikacio_arak","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:00","title":"5G, 120Hz-es kijelző: bemutatta a Samsung az idei legerősebb mobilját, a Galaxy Note20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","shortLead":"Járványüzenetet kaptak a brit trónörököstől.","id":"20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bc195b-88d7-4d08-a69d-13426f80cbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3cda9-3486-4c1c-b9fb-15327f55b90c","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Karoly_herceg_utazasi_tanacsokkal_latta_el_a_romaniaiakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:44","title":"Károly herceg utazási tanácsokkal látta el a romániaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","shortLead":"A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.","id":"20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfd513a-2ce1-457b-94d9-7856f1e12f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043af3c7-1b70-45f2-b59b-a38c5c9d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Megis_Bottas_lesz_a_Mercedes_pilotaja_2021ben","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:57","title":"Mégis Bottas lesz a Mercedes pilótája 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]