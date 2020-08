Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért. Egy kínai hackerkollektíva most azt állítja, egy hiba miatt sikerült megkerülniük a rendszert.","shortLead":"A Secure Enclave Processor (SEP) felelős egyebek közt az iPhone-oknak megadott ujjlenyomatok és jelszavak védelméért...","id":"20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c969035-333e-45b2-ae7e-2c378b5b520f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_hackerek_iphone_biztonsagi_chip_secure_enclave_processor_pangu_team","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:03","title":"Kínai hekkerek állítják, javíthatatlan hibát találtak az Apple egyik legfontosabb alkatrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények kifizetése. ","shortLead":"15 ezer autót vettek kedvezménnyel egy év alatt a nagycsaládosok, 35 milliárd forintnál jár a támogatási kedvezmények...","id":"20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa1f916-1834-421c-98b8-117e9be2dd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4486a5f-de61-4c3b-b2d4-bf9f547f67c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_35_milliard_forint_ment_el_egy_ev_alatt_a_hetszemelyes_autok_tamogatasara","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:45","title":"A Lodgy volt a legnépszerűbb kedvezményes nagycsaládos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f0a232-cf2e-45c1-972e-ea7cc659eac8","keywords":null,"link":"/360/20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:00","title":"Yellow pages a térképen és az első dotkom milliók – Elon Musk életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95e806a-8faf-4e61-a68b-2bb06a2cc531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén a természet diktál. ","shortLead":"Idén a természet diktál. ","id":"20200805_Fesztival_nelkul_igy_nez_ki_a_Sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a95e806a-8faf-4e61-a68b-2bb06a2cc531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d15c6-da45-4f8c-90f7-25b52dd48cb1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Fesztival_nelkul_igy_nez_ki_a_Sziget","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:02","title":"Fesztivál nélkül így néz ki a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2cbb-3b49-4d32-9995-a4321573adfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért mindenképpen érdemes félretenni nyugdíjas éveinkre, ha jelenlegi életszínvonalunkat legalább megközelítőleg szeretnénk időskorunkban is fenntartani. Sok magyarnak azonban ellenérzései vannak a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban, ezek egy része azonban indokolatlan. A Bankmonitor szakértői ezért összegyűjtötték az 5 leggyakoribb félreértést a konstrukcióval kapcsolatban. ","shortLead":"Egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, ez pedig várhatóan a jövőben sem fog szűkülni. Éppen ezért...","id":"20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd63787-07e9-480d-9852-9a4f16ce1c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_5_gyakori_tevhit_a_nyugdijmegtakaritasokkal_kapcsolatban","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:44","title":"Öt gyakori tévhit a nyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte rá omlott a templom.","shortLead":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte rá omlott a templom.","id":"20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a16d2e-b2a6-4b0d-8381-a7a6928abf76","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:12","title":"Sokkoló videón menekül egy pap a bejrúti robbanás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]