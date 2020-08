Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","shortLead":"Az előszűrőn sem ment át az iskolaőrnek jelentkezők többsége, a képzés és a vizsgák még csak ez után következnek.","id":"20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766e6caf-62eb-4c4f-a8e4-ade352c13579","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_iskolaor_vizsgalat_iskola","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:13","title":"Az iskolaőrnek jelentkezők több mint kétharmada nem jutott túl az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f0a232-cf2e-45c1-972e-ea7cc659eac8","keywords":null,"link":"/360/20200804_Yellow_pages_a_terkepen_es_az_elso_dotkom_milliok__Elon_Musk_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:00","title":"Yellow pages a térképen és az első dotkom milliók – Elon Musk életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult a cég, a cseh, a szlovák és a magyar boltokban is változások jöhetnek.","shortLead":"A Tesco londoni központjánál lévő forrásokra hivatkozva arról ír a Magyar Nemzet, hogy miután Lengyelországból kivonult...","id":"20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674c19c-fe1a-47a4-9760-3257b57c56bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Magyar_Nemzet_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:11","title":"Magyar Nemzet: Csoportos létszámleépítés fenyeget a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","shortLead":"A Megyrina forgalmazását már júniusban felfüggesztették.","id":"20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1386aa-2be8-4fba-a3ad-f6fcad63b3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e307677-923d-4d31-b79b-a6627b628cae","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2020. augusztus. 04. 20:47","title":"Kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új eljárással mindez viszont nappali fény mellett is lehetségessé válik.","shortLead":"A legtöbb űrszemetet és egymástól való távolságát csak bizonyos napszakban, főleg sötétben lehet megfigyelni. Egy új...","id":"20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f247c-24c9-4087-9e49-d3aa1e0c4d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_urszemet_muhold_urmisszio_minihold_lezerallomas_lezer","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:03","title":"Egy osztrák találmánnyal már nappal is látni lehet a Föld körül keringő űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","shortLead":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","id":"20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ff4e40-db24-4f4a-8dd8-f49c09399b45","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:04","title":"Már nappal is észlelhető a Földről az űrszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által hangoztatott vádak.","shortLead":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által...","id":"20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90dcb4a-958e-4501-ba82-0b125ff5ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:33","title":"Mindent bevet a TikTok, hogy meggyőzze a veszélytelenségéről Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]