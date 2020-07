Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","shortLead":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","id":"20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d2792b-f115-4865-ab1e-098b1adfa119","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","timestamp":"2020. július. 29. 04:24","title":"Jön egy új típus a Mercedestől, a T-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat a fogyasztókra nézve. A négy vezető a maga igazát hangsúlyozta. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat...","id":"20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2a873-fccd-4e17-9661-6a24a1c68ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","timestamp":"2020. július. 30. 05:53","title":"„Túl nagy hatalmukról” faggatták az Apple, az Amazon a Google és a Facebook fejeseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem sikerült nyélbe ütni a kikötőterület-vásárlást, mindenesetre a kikötői projektcég már bérel egy irodát Triesztben, ami kereskedőháznak is épp ideálisnak tűnik.","shortLead":"A régiós exportfejlesztési irodákért felelős állami cég rendelt egy kirendeltséget Triesztben is. Itt egy év alatt sem...","id":"20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17350c8f-e6f2-46c5-8a39-bfbddcfb30a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Folytatodik_Magyarorszag_tengeri_hoditasa_a_trieszti_kikotohoz_kereskedohaz_is_dukal","timestamp":"2020. július. 28. 16:20","title":"Folytatódik a magyar tengeri hódítás: a trieszti kikötőhöz kereskedőház is dukál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos kutatása szerint Magyarországon körülbelül annyira pesszimistán látják a jövőt, mint Chilében és Dél-Afrikában.","shortLead":"Az Ipsos kutatása szerint Magyarországon körülbelül annyira pesszimistán látják a jövőt, mint Chilében és Dél-Afrikában.","id":"20200730_Szegenyseg_korrupcio_magyarok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b16ce7-2ec2-434a-b88f-e57242fda1b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Szegenyseg_korrupcio_magyarok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:10","title":"A szegénység és a korrupció jobban aggasztja a magyarokat, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","id":"20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cc345-daa4-47c8-b1fb-a2c7b7770317","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. július. 30. 06:41","title":"A vártnál gyorsabb lesz a plugin hibrid- és villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff2cab8-0f59-43b7-9157-590a5fee142b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feltalálói szerint a mesterséges intelligenciára alapuló manipulációk eddig ismert módszerei mind leleplezhetők egy új eljárással.","shortLead":"Feltalálói szerint a mesterséges intelligenciára alapuló manipulációk eddig ismert módszerei mind leleplezhetők egy új...","id":"202030_hamis_fotok_leleplezese_a_koszinusztranszformacio_haszna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff2cab8-0f59-43b7-9157-590a5fee142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08e44c1-dfc5-445f-9754-12e20dfb7567","keywords":null,"link":"/360/202030_hamis_fotok_leleplezese_a_koszinusztranszformacio_haszna","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Kevesen értik, mi a diszkrét koszinusztranszformáció, pedig igen hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","shortLead":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","id":"20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f589fa-5e91-4a18-bca6-7d92f6e8b7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 28. 16:00","title":"Levélben magyarázza a Fidesz az Európai Néppárt tagjainak, mi történik az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]