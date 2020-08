Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot kért.","shortLead":"Hoppál Péter állítása szerint van, hogy a privát Facebook-profilját is mások kezébe adja. A túlkapás miatt bocsánatot...","id":"20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad4a0b-308a-44a0-81b5-deb161b8e8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_hoppal_peter_fidesz_facebook_komment_keresztes_laszlo_lorant","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:19","title":"Hoppál azt mondja, a beosztottjánál pattant el a húr és ő senkiházizott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab41b78-c7da-4206-b545-c38c511a326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e752f98-6d61-481a-8cc4-7acbddee7f8b","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Tornado_okozott_panikot_egy_sziciliai_setanyon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:30","title":"Tornádó okozott pánikot egy szicíliai tengerparti sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","shortLead":"Nick Thorpe szerint az nem vélemény, hogy Orbán Viktor egypártrendszert épít, hanem elemzés.","id":"20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2603b3a-07bc-4dc3-8be4-3207ddac9042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7b26f0-c0e0-4901-b63d-51b97e136fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_nick_thorpe_bbc_index_magyar_nemzet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:47","title":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek Magyarországon – derül ki a KSH első félévi mortalitási adataiból. ","shortLead":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek...","id":"20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51fdc-b9ff-473d-9b8c-d4c7acc37a56","keywords":null,"link":"/360/20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:00","title":"Többen haltak meg a korábbi influenzajárványokban, mint most a koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a második.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae31538e-fa08-4588-8faf-814107927489","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – második nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]