[{"available":true,"c_guid":"e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","shortLead":"A simontornyai vasúti átjáróba hajtott be egy teherautó, amikor jött a személyvonat. A sofőr súlyosan megsérült.","id":"20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c2884-b42b-4e41-bc99-4703816963b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b4b2d-7a19-483b-8be4-af8e2d601288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_teherauto_vonat_simontornya_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:33","title":"Videó: letarolta egy teherautó elejét a vonat Simontornyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22510ef-edff-4fbd-9909-f51aa618c529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"20 eurós bírság a gyorshajtásért és 1500 a kézjelért.","shortLead":"20 eurós bírság a gyorshajtásért és 1500 a kézjelért.","id":"20200806_Bemutatott_a_traffipaxnak_egy_autos_hetvenszeres_birsagot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22510ef-edff-4fbd-9909-f51aa618c529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f9642d-1a74-47e2-8cfa-024ddc26c40e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_Bemutatott_a_traffipaxnak_egy_autos_hetvenszeres_birsagot_kapott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:25","title":"Bemutatott a traffipaxnak egy autós, hetvenötszörös bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","shortLead":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","id":"20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229175b-5bc2-4171-b268-1924466b53fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:30","title":"Egymillió koronavírusos van már Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bf558-b755-42e2-b932-4807137e6043","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:29","title":"Az Orbán-kormány szárnyakra cserélné a kerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","shortLead":"Nem jött külső segítség Richard Branson cégének.","id":"20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7e502-8fee-49a0-befe-6dcbf39c77ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200805_Csodbe_jutott_a_Virgin_amerikai_legitarsasaga_is","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:16","title":"Csődbe jutott a Virgin amerikai légitársasága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:30","title":"Előre a jövőbe – Így váltsunk elektronikus aláírásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]