[{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","shortLead":"Elrendelte a bíróság a 368 millió forintos csalással gyanúsított csengeri nő letartóztatását.","id":"20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1eb5a-9027-4d5e-831c-e0e69ca47ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_letartoztatas_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:04","title":"Ismét rács mögött van a csengeri \"örökösnő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elsődleges vizsgálatok alapján valószínűleg természetes toxin okozta az állatok halálát.","shortLead":"Az elsődleges vizsgálatok alapján valószínűleg természetes toxin okozta az állatok halálát.","id":"20200805_Megvan_mitol_pusztulnak_tomegesen_az_elefantok_Botswanaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d186c41e-cc1b-4402-968f-95f86ca5a621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195aa14a-5aa3-4874-9f3c-86df32dd49ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Megvan_mitol_pusztulnak_tomegesen_az_elefantok_Botswanaban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:28","title":"Megvan, mitől pusztulnak tömegesen az elefántok Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni, de elsüllyedt. ","shortLead":"Az Orient Queen óceánjáró épp a kikötőben tartózkodott, amikor bekövetkezett a robbanás. A hajót próbálták megmenteni...","id":"20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c09bec-f957-447a-abc4-0c3a101da872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df58b2af-627a-47dd-832f-e710568b9023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Bejrut_robbanas_oceanjaro_orient_queen","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:54","title":"Bejrúti robbanás: elsüllyedt egy óceánjáró a kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9eabfc-e631-4793-9dd2-afcdc1c8e0a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapnyi kitartó vadászat után amerikai szakembereknek végre közelebbről is sikerült megvizsgálniuk azt az új darázsfajt, amely néhány hónapja jelent meg az ország északi részén.","shortLead":"Egy hónapnyi kitartó vadászat után amerikai szakembereknek végre közelebbről is sikerült megvizsgálniuk azt az új...","id":"20200807_oriasdarazs_darazs_azsiai_lodarazs_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9eabfc-e631-4793-9dd2-afcdc1c8e0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a095478-7391-4d9f-ae01-9cdf654396c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_oriasdarazs_darazs_azsiai_lodarazs_amerika","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:03","title":"Sikerült elfogni és közelről lefotózni az új, \"gyilkos\" darázsfajt, amely Amerika több részén is megjelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések – erre figyelmezteti a cégeket (és lényegében mindenkit) a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI).","shortLead":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések –...","id":"20200806_fbi_windows_7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f6d7-3e74-4a31-ba13-dfb24aca7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_fbi_windows_7","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:10","title":"Figyelmeztet az FBI: a Windows 7 veszélyes, nem szabad használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Szerdára ismét másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200805_Tobb_mint_270_esethez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dab8d-77ca-4f23-81ef-5226872295c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202776f4-bc26-4cb4-b349-a25c6bb31190","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Tobb_mint_270_esethez","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:43","title":"Több mint 270 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","shortLead":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","id":"20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1ebd06-b34f-4956-ad09-f14a9eae4927","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:46","title":"A Nemzeti Sport főszerkesztője a családjával mosolygó Orbán Viktort állította be borítóképnek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]