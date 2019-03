Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb08d78-9618-4e9c-96a3-ba8156370586","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Napi.hu szerint üdülőövezetből vegyes felhasználású területté soroltatná át a kastélyszálló környékét, hogy beépítési korlátozások ne akadályozhassák a 4,2 milliárd forintos beruházásukat. ","shortLead":"A Napi.hu szerint üdülőövezetből vegyes felhasználású területté soroltatná át a kastélyszálló környékét, hogy beépítési...","id":"20190301_Indulhatnak_a_munkagepekGarancsi_Hernadi_es_Csanyi_cege_milliardos_tamogatassal_epithet_tihanyi_kastelyszallot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb08d78-9618-4e9c-96a3-ba8156370586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68870d2-f637-4c52-9c0b-d0c759794463","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Indulhatnak_a_munkagepekGarancsi_Hernadi_es_Csanyi_cege_milliardos_tamogatassal_epithet_tihanyi_kastelyszallot","timestamp":"2019. március. 01. 15:43","title":"Garancsi, Hernádi és Csányi cége milliárdos támogatással építhet tihanyi kastélyszállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","shortLead":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","id":"20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd3224-7dd1-46c4-95d8-e21a10509d23","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","timestamp":"2019. március. 01. 20:42","title":"Egyre többen akarnak demokrata elnökjelöltek lenni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eafde4-8358-4951-b642-98cc304dc7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves fiú szándékosan felgyújtott egy kocsit a beledi Fő utcán.","shortLead":"Egy 23 éves fiú szándékosan felgyújtott egy kocsit a beledi Fő utcán.","id":"20190302_Igy_biztosan_nem_szeretne_reggel_ratalalni_a_kocsijara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eafde4-8358-4951-b642-98cc304dc7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c6b38f-bdef-406f-b497-81f79686747b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Igy_biztosan_nem_szeretne_reggel_ratalalni_a_kocsijara","timestamp":"2019. március. 02. 12:32","title":"Így biztosan nem szeretne reggel rátalálni a kocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő nem ült a volán mögött.","shortLead":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő...","id":"20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32231629-b3ba-47de-a592-143f48ab27af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","timestamp":"2019. március. 02. 10:35","title":"Veronai buszbaleset: ügyvédei szerint nem a megvádolt sofőr vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel valódi, de azért így is akad némi (árfolyam)kockázat.","shortLead":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel...","id":"20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3bf93-c7d0-4516-9aad-853a65fe834c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","timestamp":"2019. március. 01. 08:03","title":"Itt a telefon, amivel 75 ezer forintot kereshet havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","shortLead":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","id":"20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ec34-cb29-4cfd-9de2-73c915ef8b83","keywords":null,"link":"/sport/20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","timestamp":"2019. március. 01. 20:51","title":"Lionel Messi visszatér az argentin válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","shortLead":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","id":"20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a2305-1422-4f69-a5fb-7824f7533064","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","timestamp":"2019. március. 02. 11:46","title":"Ezer négyzetméteren ég a nádas a szegedi Bika-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. Mindkét anyag a kritikus területeket járja körül, azzal a különbséggel, hogy a kormányzati csomagban nincs annyi konkrét lépés, mint a jegybank 330 pontjában. Adószakértővel elemeztük, hogy mit ígérnek a vállalkozásoknak a következő évekre. Röviden: nem sok jót.","shortLead":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és...","id":"20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c24248f-7851-45b4-9fc1-cd239d9e7cee","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","timestamp":"2019. február. 28. 17:00","title":"\"Merő sületlenség\": szétkapta az adószakértő Matolcsyék kisvállalati programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]