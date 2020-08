Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela Merkel kancelláron, és szívességet tehet Vlagyimir Putyinnak a NATO-szövetségesek közti kapcsolatok szétzilálásával.","shortLead":"Sértődötten jelentette be amerikai csapatok kivonását Németországból Donald Trump, aki ezzel bosszút akar állni Angela...","id":"202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4735041-5cdd-45c9-b24d-7c3180982e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bdc744-1636-4f31-b5df-4769fef55353","keywords":null,"link":"/360/202032__amerikai_csapatkivonas__lecke_nemetorszagnak__trump_kavar__kivonasi_tunet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:00","title":"Trump berágott Merkelre, csapatokat von ki, Putyin meg dörzsöli a markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Alig egy hónap múlva kezdődik az oktatás, de a minisztérium által kinevezett kuratóriumi tagok közül még senki sem kereste meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését, hogy beavassa őket az elképzeléseikbe – mondta Upor László a HVG Teraszon.","shortLead":"Alig egy hónap múlva kezdődik az oktatás, de a minisztérium által kinevezett kuratóriumi tagok közül még senki sem...","id":"20200805_upor_laszlo_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_kuratorium_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b05b1-4856-4df2-8c7b-aefd7c833e8c","keywords":null,"link":"/360/20200805_upor_laszlo_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_kuratorium_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:20","title":"Hallani sem akart róluk a kormány: kiderült, kiket javasolt az egyetem a Színművészeti kuratóriumába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","id":"20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fedbb1-dea1-4a90-94fc-fdc9c72d9e95","keywords":null,"link":"/elet/20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:14","title":"Kikapcsolják az áramot Los Angelesben azoknál, akik a tiltás ellenére is házibulit tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be a méltán bukott diktátort Feitl István Ki volt Rákosi Mátyás? című könyve.\r

","shortLead":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be...","id":"202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9125e72e-08ae-4976-81e5-e2c0d85e6406","keywords":null,"link":"/360/202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:00","title":"Gyilkos iróniával és áthallásokkal teli portré jelent meg Rákosi Mátyásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Külügyminisztérium nyomravezetői díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy semmi se veszélyeztesse az elnökválasztás tisztaságát.","shortLead":"A Külügyminisztérium nyomravezetői díjat ajánlott fel annak érdekében, hogy semmi se veszélyeztesse az elnökválasztás...","id":"20200806_egyesult_allamok_elnokvalasztas_2020_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7426ac-35fa-4187-b7b5-57d7549c1129","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_egyesult_allamok_elnokvalasztas_2020_hacker","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:33","title":"Milliárdokat fizet az Egyesült Államok, ha valaki jelent nekik egy külföldi hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","shortLead":"Andrzej Duda elnöki beiktatásán képviselők tiltakoztak a melegellenes politika ellen.","id":"20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11cba154-8a65-49a1-bee8-864cc6065e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a85731-d87a-4d7c-b8fd-5fd24992e873","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Ez_a_szivarvanyos_projekt_biztosan_nem_esett_jol_a_homofob_lengyel_elnoknek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:19","title":"Ez a szivárványos projekt biztosan nem esett jól a homofób lengyel elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb61af0e-8520-445f-a341-350fe23d7d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló videóval próbálják megállítani a koronavírus-járványt Spanyolországban.","shortLead":"Sokkoló videóval próbálják megállítani a koronavírus-járványt Spanyolországban.","id":"20200807_spanyolorszag_arcmaszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb61af0e-8520-445f-a341-350fe23d7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c4e1-0ab0-43f5-b2de-78a38e3ad7dc","keywords":null,"link":"/elet/20200807_spanyolorszag_arcmaszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:04","title":"A spanyol kormány üzeni: a fiatalok hordjanak maszkot, mert miattuk halnak meg az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]