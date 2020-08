Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","shortLead":"A drogot Hollandiából hozták be. Egy férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.\r

","id":"20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11521c4a-51a8-4653-bc04-920814c959cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kabitoszer_rendorok_Zuglo_Hollandia","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:36","title":"Kétkilónyi kábítószert foglaltak le a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő médium áll.","shortLead":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő...","id":"20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1e4ac-ac85-4dec-9062-b4d4c03422a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:03","title":"Felcímkézi a Twitter az állami médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb kapcsolnák.","shortLead":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. Ezeket naplemente és napfelkelte között lejjebb...","id":"20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb8460b-233c-48fd-877a-909d2c1c1bc7","keywords":null,"link":"/elet/20200806_rovarok_fenyszennyezes_nemetorszag","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:43","title":"Csökkentenék a fényszennyezést Németországban, hogy védjék a rovarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Komoly viták után bejelentette a brit környezetvédelmi miniszter, hogy maradhatnak a hódok Angliában.","shortLead":"Komoly viták után bejelentette a brit környezetvédelmi miniszter, hogy maradhatnak a hódok Angliában.","id":"20200806_anglia_hod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1387cf1-879c-489a-bc48-e15715e1f06b","keywords":null,"link":"/elet/20200806_anglia_hod","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:05","title":"A brit kormány megkönyörült a hódokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330b8ee5-1b70-4c0b-be09-1f955f723915","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Katasztrofális hatással lehet a spanyol gazdaságra, ha a járvány miatt végképp elmaradnak a külföldi turisták. Közben I. János Károly exkirály bejelentette, elhagyja az országot, hogy a korrupciós vádak miatt ne legyen teher a monarchia számára.","shortLead":"Katasztrofális hatással lehet a spanyol gazdaságra, ha a járvány miatt végképp elmaradnak a külföldi turisták. Közben...","id":"202032__spanyol_jarvany__bajban_a_gazdasag__menekulo_exkiraly__ujhullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=330b8ee5-1b70-4c0b-be09-1f955f723915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547c8c2a-f798-469a-a2d8-cb020be07acb","keywords":null,"link":"/360/202032__spanyol_jarvany__bajban_a_gazdasag__menekulo_exkiraly__ujhullam","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:00","title":"Spanyolország a vírussal, az exkirály a korrupciós botránnyal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","shortLead":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","id":"20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e318416-587f-46d3-9222-4051601ac01e","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:10","title":"Bekerül az alapcsomagba a Pesti TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]