[{"available":true,"c_guid":"2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost, amellyel szemben a Lánchíd-ügyben is tartogat még meglepetéseket.","shortLead":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra...","id":"202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aec730-7a34-420e-8459-c60c3f31a4c6","keywords":null,"link":"/360/202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:15","title":"Budapestnek kuss, a kormány baráti cégekkel intézi a főváros fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós kifizetések feletti hatékony jogállami ellenőrzést. Neki is fájhat azonban, ha a varsói barátai kiprovokálják a válaszcsapást.","shortLead":"Együtt ünnepelt a lengyel miniszterelnökkel Orbán Viktor, miután első körben sikerült megakadályozniuk az uniós...","id":"202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6cdc105-3b51-4ece-92c9-396c41944d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e05af-43f4-4336-8139-5d829b3c5262","keywords":null,"link":"/360/202032__unios_jogallamisag__orban_buveszmutatvanya__lengyel_barati_tuz__pava_fel_labon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:00","title":"Orbán újabb bűvészmutatvánnyal rukkolt elő, de fenyegeti a lengyel baráti tűz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","shortLead":"Bertók Róbert követi az olimpiai bronzérmest a poszton.","id":"20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21199dd-4ccc-4dd8-ba1f-b1102edac786","keywords":null,"link":"/sport/20200807_Erdei_Zsolt_szovetesgi_kapitany_okolvivo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:18","title":"Erdei Zsolt lemondott, új szövetségi kapitánya van az ökölvívóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Iványi György","category":"360","description":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi gazdasági szereplő készsége és igyekezete kell - és persze a jövőbe vetett bizalom. Vélemény.","shortLead":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi...","id":"202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1718a199-e05d-4309-92e6-3348fe1a9d4a","keywords":null,"link":"/360/202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Iványi György: A válság utáni újrakezdést veszélyezteti a gondoskodó állam illúziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","shortLead":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","id":"20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2da79-d8f3-483d-b726-8d60fd5cbd0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:33","title":"A kormány kiemelt beruházássá tette a volt MSZMP-pártüdülő megújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e043a4-a754-45ad-b92b-413ff0268a9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem rajta múlt, hogy nem tarolta le a gyalogátkelőnél várakozókat. ","shortLead":"Nem rajta múlt, hogy nem tarolta le a gyalogátkelőnél várakozókat. ","id":"20200807_Erthetetlen_mit_csinalt_egy_autos_az_Alkotas_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94e043a4-a754-45ad-b92b-413ff0268a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ebcea6-420d-49bf-ba4d-3af99a753482","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Erthetetlen_mit_csinalt_egy_autos_az_Alkotas_uton__video","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Majdnem elgázolt két embert egy autós az Alkotás úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fe95ca-b104-4d98-9ff7-71c0e99fabbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több jel, pontosabban fénykép utal arra, hogy nincs messze a Microsoft első összehajtható androidos eszközének, a Surface Duónak a premierje.","shortLead":"Egyre több jel, pontosabban fénykép utal arra, hogy nincs messze a Microsoft első összehajtható androidos eszközének...","id":"20200806_microsoft_surface_duo_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4fe95ca-b104-4d98-9ff7-71c0e99fabbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155a0db1-b9b5-45f9-b726-ffe7cf3e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_microsoft_surface_duo_fotok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:03","title":"Az már biztos, hogyan készen van a Microsoft Surface Duo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"Balla István - Ká Zoltán","category":"elet","description":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult a Szigeten, amely szerinte tényleg mindig a szabadság szigete volt. Csak békén kell hagyni az embereket. Ahogy Bródy János a most fájóan üres K-híd tövében fogalmazott: a Sziget Fesztivál jelentőségét a hiánya is megmutatja.","shortLead":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult...","id":"20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a92b6-66dc-49ac-b9d3-756d4a87aa65","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:00","title":"Bródy János: Ha az embereket békén hagynák, békésen tudnának egymás mellett élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]