[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","shortLead":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","id":"20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f57525-b324-4d20-9ced-ca2c11263d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:50","title":"Megugrott a napi fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0425f-c735-46c9-ac37-eb2bb67c016a","keywords":null,"link":"/elet/20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:00","title":"Schobert Norbert csak 18 éven felülieket engedne regisztrálni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.","shortLead":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester...","id":"20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97813c2-e587-4a41-aba9-f342d9f78de1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:32","title":"Az óvodások között nincs fertőzött Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a2a88d-10c3-452a-9bcf-59f1c69a6c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az álhíreket leleplező Snopes szerint a bejrúti robbanásra is rárepültek azok a tartalomgyárosok, akik videós hazugságokat készítenek és terjesztenek a közösségi médiában.","shortLead":"Az álhíreket leleplező Snopes szerint a bejrúti robbanásra is rárepültek azok a tartalomgyárosok, akik videós...","id":"20200807_bejrut_robbanas_alhir_raketa_tuzijatek_ammoniumnitrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a2a88d-10c3-452a-9bcf-59f1c69a6c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a687eac-1517-4cc0-8fda-478ca84d468f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_bejrut_robbanas_alhir_raketa_tuzijatek_ammoniumnitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:33","title":"Már terjed a neten, hogy a bejrúti robbanást “valójában” rakéta okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea326d7-e37a-4766-9edb-0a1ccf06b5cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jelenleg is vizsgálja azt az adatszivárgást, amely során jelentős mennyiségű üzleti titok és más bizalmas információ került ki a céges hálózatról a nyílt internetre. Állítólag hackertámadás történt.","shortLead":"Az Intel jelenleg is vizsgálja azt az adatszivárgást, amely során jelentős mennyiségű üzleti titok és más bizalmas...","id":"20200807_intel_hacker_processzor_chip_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea326d7-e37a-4766-9edb-0a1ccf06b5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd8e311-d496-4865-9f4b-e828a8945746","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_intel_hacker_processzor_chip_adatszivargas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:08","title":"Feltörték az Intel hálózatát, 20 GB bizalmas adatot loptak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","id":"20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf7d416-0744-4669-a51e-a1037a6650af","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:45","title":"Meghalt Reigl Judit festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb magukat az újságcikkeket jelentik. Ezért a Pótsziget keretei közt most legalább a távolról szemlélődőknek visszaadjuk az augusztusban szokásos hangulatot, amelytől a járvány megfosztott bennünket. ","shortLead":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb...","id":"20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0134420e-6a63-4eff-8332-c2f462cdc918","keywords":null,"link":"/elet/20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:20","title":"Pótsziget: itt a minden koncertre ráhúzható beszámoló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7e1873-3f44-4b4d-ad5b-7c0f42c6515d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint a milliárdos üzletember 3,6 milliárd forint osztalék után nem fizetett adót. ","shortLead":"A NAV szerint a milliárdos üzletember 3,6 milliárd forint osztalék után nem fizetett adót. ","id":"20200807_magyar_milliardos_letartoztatas_nav_adocsalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7e1873-3f44-4b4d-ad5b-7c0f42c6515d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68da2113-ba84-400d-bda6-343b07540211","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_magyar_milliardos_letartoztatas_nav_adocsalas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:48","title":"A közértlánc- és hoteltulajdonos K. Ferenc a letartóztatott magyar milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]