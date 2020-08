Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","shortLead":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","id":"20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e34449-a3d7-4215-b933-06165e8fa719","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:17","title":"Demeter Szilárd zenésztársa 6,6 millió forintért ad tanácsot a PIM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","shortLead":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","id":"20200806_bejrut_robbanas_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b81f7-eb7b-4ee6-b14e-df63846da74a","keywords":null,"link":"/elet/20200806_bejrut_robbanas_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:31","title":"24 órával a robbanás után élve húztak ki egy kislányt a romok alól Bejrútban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","shortLead":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","id":"20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf447a15-1305-4dae-94d3-3ae4dc316f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:05","title":"Szinte minden határátkelőjét lezárja éjszakára Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","shortLead":"Közép-Európa több mint 50 százalékát jelentősen érintette tavaly és 2018-ban rendkívüli szárazság. ","id":"20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5a52cd-71c8-4d57-ab38-e660c72f3749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e690cdd9-5786-4a23-aa02-a9926ad28c47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_Gyakoribba_es_nagyobb_kiterjedesuve_valhatnak_a_szelsoseges_szarazsagok_KozepEuropaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"Gyakoribbá és nagyobb kiterjedésűvé válhatnak a szélsőséges szárazságok Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy amerikai lapok sorra vesznek búcsút a 96 éves korában elhunyt Martha Nierenbergtől, aki sokáig az első számú felperes volt a magyar állammal szemben a világ egyik legnagyobb műkincskollekciójáért zajló, sok évtizedes jogi csatában.","shortLead":"A nagy amerikai lapok sorra vesznek búcsút a 96 éves korában elhunyt Martha Nierenbergtől, aki sokáig az első számú...","id":"20200807_Herzoggyujtemeny_ugy_ment_el_a_fo_orokos_hogy_nem_teljesult_elete_alma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e385a08-62b1-4a19-8363-18c044c4574d","keywords":null,"link":"/360/20200807_Herzoggyujtemeny_ugy_ment_el_a_fo_orokos_hogy_nem_teljesult_elete_alma","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:30","title":"Herzog-gyűjtemény: úgy ment el a fő örökös, hogy nem teljesült élete álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","shortLead":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","id":"20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2da79-d8f3-483d-b726-8d60fd5cbd0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:33","title":"A kormány kiemelt beruházássá tette a volt MSZMP-pártüdülő megújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","shortLead":"Aggódnak a német szakemberek, mert a fertőzések nem köthetők egy-egy gócponthoz.","id":"20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f57525-b324-4d20-9ced-ca2c11263d9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_fertozes_Nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:50","title":"Megugrott a napi fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]