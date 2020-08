Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce946317-4603-4d7f-a9bc-a108f424d986","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló 27 éves volt.","shortLead":"A sportoló 27 éves volt.","id":"20200807_meghalt_michael_ojo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce946317-4603-4d7f-a9bc-a108f424d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d481c3-b367-4377-9661-f75f59ca6417","keywords":null,"link":"/sport/20200807_meghalt_michael_ojo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:24","title":"Edzés közben kapott szívrohamot, meghalt a Crvena Zvezda amerikai kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új NAT-hoz és kerettantervekhez igazított tanmenetekkel lehet pályázni a minisztériumnál. Nem akármilyen nyereményért.\r

