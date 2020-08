Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","shortLead":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","id":"20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbf9a6b-64b1-443d-b429-8403f560e612","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:15","title":"Hogyan érjük el, hogy a másik megbocsássa, és el is felejtse a sérelmet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7295203-44e9-4388-afdd-1dadff3c6a87","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 04:00","title":"Marabu Féknyúz: Ennyit az üdülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszabbul jár a Wizz Airnél az, aki az összegyűjtött pontjaiból vásárol repülőjegyet.","shortLead":"Rosszabbul jár a Wizz Airnél az, aki az összegyűjtött pontjaiból vásárol repülőjegyet.","id":"20200807_wizzair_visszaterites_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79930411-c76b-462b-8622-ce1addd845e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_wizzair_visszaterites_nincs","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:35","title":"A Wizz Air trükközésre hivatkozva korlátozza a pénzvisszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","id":"20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b890a-ccf0-4988-8228-62d2a38c0e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:43","title":"A Huawei-telefoncsipek napjai szó szerint meg vannak számlálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket ostromolnak, köztük a környezetvédelmi minisztériumot, a libanoni bankszövetség székházát és az energetikai minisztériumot.","shortLead":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket...","id":"20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc28198-1098-41d2-8cee-79a33ed50857","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:35","title":"Bejrúti robbanás: zavargások a városban, a tüntetők kormányzati épületeket támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","shortLead":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","id":"20200807_Video_Zente_zongora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2748d287-e310-42c3-a36d-fdcaa94dd7aa","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Video_Zente_zongora","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:19","title":"Vidám videót osztott meg Zentéről édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió afganisztáni inváziója miatt. A sportolókat érő washingtoni nyomásgyakorlás alig különbözött attól, mint amivel négy évvel később Moszkva elérte a Los Angeles-i játékok bosszúbojkottját.","shortLead":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió...","id":"202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d61f21-89a5-4e50-bad9-cac7b8a66e46","keywords":null,"link":"/360/202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Az amerikai sportolókat is megdolgozta a politika a moszkvai olimpiai bojkottért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b6438-960f-40f8-ad82-b93d41e00418","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az ellenzéki együttműködés fontos feltétele, hogy nem manipulálnak hangfelvételeket. Közben a DK országos elérésű Facebook-hirdetésben kezdte bizonygatni igazát az ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az ellenzéki együttműködés fontos feltétele, hogy nem manipulálnak hangfelvételeket. Közben...","id":"20200807_FeketeGyor_Balatonoszod_Gyurcsany_God","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b6438-960f-40f8-ad82-b93d41e00418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd86e26d-cb03-416b-b27a-02766676a946","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_FeketeGyor_Balatonoszod_Gyurcsany_God","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:20","title":"Fekete-Győr Balatonőszödről üzent Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]