Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","shortLead":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","id":"20200807_who_g7_reform_kilepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e0fff-3e2d-4cc3-b69b-3ff14d2a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_who_g7_reform_kilepes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 22:12","title":"Washington miatt léphetnek ki a WHO reformjáról szóló tárgyalásokból a franciák és a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos tesztidőszak következik. ","shortLead":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos...","id":"20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fd7e5-7f70-4a46-961d-1a8080a55487","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:30","title":"Változik a közlekedés Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két-három kilométeres a dugó.","shortLead":"Két-három kilométeres a dugó.","id":"20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93104f3-efe4-4c31-bef4-01f48b44b048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:52","title":"Baleset történt az M7-esen, torlódik a forgalom a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt nem tudnak hozzájutni a szükséges komponensekhez, leállítják a gyártást.","id":"20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5233127-3fd4-4310-9691-473dfbbedae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b890a-ccf0-4988-8228-62d2a38c0e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_Huaweitelefoncsipek_napjai_szo_szerint_meg_vannak_szamlalva","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:43","title":"A Huawei-telefoncsipek napjai szó szerint meg vannak számlálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas művész 97 éves volt.","id":"20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a54fdeb-3f16-4b12-94bb-8a92be73cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf7d416-0744-4669-a51e-a1037a6650af","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Meghalt_Reigl_Judit_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:45","title":"Meghalt Reigl Judit festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]