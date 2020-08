Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","shortLead":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","id":"20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9f249b-e56b-4637-840f-1e7f9ea38245","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:50","title":"A hatalmas robbanás után lemondott a libanoni információs miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő médium áll.","shortLead":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő...","id":"20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1e4ac-ac85-4dec-9062-b4d4c03422a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:03","title":"Felcímkézi a Twitter az állami médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e043a4-a754-45ad-b92b-413ff0268a9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem rajta múlt, hogy nem tarolta le a gyalogátkelőnél várakozókat. ","shortLead":"Nem rajta múlt, hogy nem tarolta le a gyalogátkelőnél várakozókat. ","id":"20200807_Erthetetlen_mit_csinalt_egy_autos_az_Alkotas_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e043a4-a754-45ad-b92b-413ff0268a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ebcea6-420d-49bf-ba4d-3af99a753482","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Erthetetlen_mit_csinalt_egy_autos_az_Alkotas_uton__video","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Majdnem elgázolt két embert egy autós az Alkotás úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","shortLead":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","id":"20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c07dc-665d-4822-ae4a-c56cc81829c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:13","title":"Donald Trump szerint ő virágoztatta fel a NASA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","shortLead":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","id":"20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbf9a6b-64b1-443d-b429-8403f560e612","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:15","title":"Hogyan érjük el, hogy a másik megbocsássa, és el is felejtse a sérelmet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Egyre több kísértés vagy zavaró tényező akadályozza a folyamatos, elmélyült munkát, ám kutatások szerint ezek korántsem mindig frusztrálók. Nem árt azonban az óvatosság, különösen a home office-ban.","shortLead":"Egyre több kísértés vagy zavaró tényező akadályozza a folyamatos, elmélyült munkát, ám kutatások szerint ezek korántsem...","id":"202032__megszakitott_munka__idoehseg__befejezetlenseghatas__zavarhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee67a07-e679-4042-a0f7-0e4f97cce47d","keywords":null,"link":"/360/202032__megszakitott_munka__idoehseg__befejezetlenseghatas__zavarhatnak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:15","title":"40 mp nyugalom – avagy mit érzünk, amikor hozzánk szól egy kolléga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]