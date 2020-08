Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a3c02-660a-42d1-83ff-8131f6aa8317","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Video_is_van_arrol_ahogy_Orban_a_sajat_laban_allo_lanyairol_beszel","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:15","title":"Videó is van arról, ahogy Orbán a saját lábukon álló lányairól beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","shortLead":"A népszerű videómegosztó sajtóhírek szerint már kedden léphet.","id":"20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d510a47-e954-4cbd-a862-e5ce5acf9008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Beperelne_Trumpekat_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:30","title":"Beperelné Trumpékat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni az egyetem új vezetői és a hallgatók, korábbi oktatók között.","shortLead":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni...","id":"20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f97f59-ddb2-42d0-ac52-595e75b05180","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:45","title":"Rátóti Zoltán a Színművészeti átalakításáról: „Nem a vérengzés a cél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután elkapta a betegséget, mindenkit arra kért, tartsa be a szabályokat.","shortLead":"Miután elkapta a betegséget, mindenkit arra kért, tartsa be a szabályokat.","id":"20200809_Egy_magyar_ferfi_azt_terjesztette_a_koronavirus_kamu_majd_nem_sokkal_kesobb_belehalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329dc29-8723-422b-9887-21fd18477722","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_magyar_ferfi_azt_terjesztette_a_koronavirus_kamu_majd_nem_sokkal_kesobb_belehalt","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:38","title":"Egy magyar férfi azt terjesztette, a koronavírus kamu, majd nem sokkal később belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","shortLead":"Ő az első, aki távozik a kormányból.","id":"20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6250f7-2790-48f9-824b-cd6ef0fafab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9f249b-e56b-4637-840f-1e7f9ea38245","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lemondott_a_libanoni_informacios_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:50","title":"A hatalmas robbanás után lemondott a libanoni információs miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget gründolt. A BKK belefutott egy eljárási hibába a Lánchíd-tenderrel, és kiderült, hogy tavaly veszteséges volt az e-jegy miatt. A kormány nagy tételben vett lélegeztető gépeket, ezért furcsa módon drágábban – a pontos számokat későbbre ígérik. Ez történt a héten a gazdaságban.","shortLead":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget...","id":"20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a5e0df-56f4-4999-9238-c13b883c25f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 07:00","title":"És akkor egy magyar milliárdosnak lett egy nagyon rossz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lottósorsolás!","shortLead":"Lottósorsolás!","id":"20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d30f3b-a199-4861-a901-2b1520289459","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:57","title":"Mutatunk öt számot, amelyekkel ön is milliókat nyerhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a negyedik.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd8425fa-f392-4bfd-b9fa-856dc34c822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07574a-aa3e-4210-8baa-6181a7c9d163","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__negyedik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:01","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – negyedik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]