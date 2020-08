Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre inkább elveszíti a felhasználók bizalmát.","shortLead":"Miközben a Google Chrome és az immár megújult Microsoft Edge piaci részesedése folyamatosan növekszik, a Firefox egyre...","id":"20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7efc61-1bec-42a7-abc7-4079973da514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf845e6-92d0-4065-a5d3-4d292fde9a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_julius","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:03","title":"Melyik böngésző mennyire népszerű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","shortLead":"A Nébih függesztette fel a működést, de már minden a rendes kerékvágásban halad.","id":"20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c3fe2-4bf6-4926-a134-751cca89bfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bd80fd-145e-4dc1-9399-d833e85a120e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Nem_volt_eleg_biztonsagos_az_etel_egy_ideig_nem_uzemelt_a_Theo_Papa","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:16","title":"Nem volt elég biztonságos az étel, egy ideig nem üzemelt a Theo Papa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami hivatalokat. Közben Hasszan Diab miniszterelnök bejelentette, előrehozott választásokat tartanak az országban, hogy megoldódjon a múlt heti katasztrofális robbanás által tovább mélyített belpolitikai válság.","shortLead":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami...","id":"20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eced8e7-fc0b-4d57-9b10-54f124d921d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:16","title":"A bejrúti katasztrófa után kiéleződik a libanoni válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","shortLead":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","id":"20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af900f19-e8da-4a24-a556-7103db2acd40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:17","title":"Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","shortLead":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","id":"20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51678c32-c740-42eb-a242-7b50c9c1469d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:38","title":"Fehérorosz elnökválasztás: brutális fölénnyel nyert Lukasenka az előzetes eredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","shortLead":"Hatalmas robbanást akadályoztak meg a tűzoltók Budapesten. ","id":"20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd9a689-659c-4679-8053-9b605540b54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd46de-3906-4bf8-b2af-0960c0b97adf","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kigyulladt_pirotechnikai_eszkozok_raktar_Csepel","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:16","title":"Kigyulladt egy pirotechnikai eszközökkel teli raktár Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]