[{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200810_Fulledt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fae186-b316-447c-8d04-d826a1ce28e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Fulledt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:21","title":"Fülledt idővel indul ez a hét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával kecsegtet. ","shortLead":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával...","id":"202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddfd5ab-a955-44ef-86ee-edc388dd6203","keywords":null,"link":"/360/202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735b53f-25b5-4e34-b8c1-76aa7e8a418a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az utóbbi évtizedben zajló úgynevezett rezilienciakutatások azt vizsgálják, min múlik, hogy valaki a stressz után viszonylag rugalmasan visszanyerje „eredeti formáját”, rá jellemző és számára jól – vagy legalábbis megfelelően és kiegyensúlyozottan – működő lelki állapotát. A kutatások válasza egyértelmű. Ez bizony – ez is! – a gyerekkoron múlik. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedben zajló úgynevezett rezilienciakutatások azt vizsgálják, min múlik, hogy valaki a stressz után...","id":"20200809_Vekerdy_Tamas_Milyen_gyerekekbol_lesznek_stresszturo_felnottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d735b53f-25b5-4e34-b8c1-76aa7e8a418a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88926bdd-059d-44eb-b5a8-a6c3a8767eca","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200809_Vekerdy_Tamas_Milyen_gyerekekbol_lesznek_stresszturo_felnottek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:15","title":"Vekerdy Tamás: Milyen gyerekekből lesznek stressztűrő felnőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első alkalommal vizsgálta meg műholdak segítségével, milyen mértékben fedi kőtörmelék a gleccsereket.","shortLead":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első...","id":"20200809_gleccserek_tormelek_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb32dfb-acf1-47a3-8673-d9f69134e428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_gleccserek_tormelek_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:03","title":"Ez a térkép nagyon jól fog jönni a tengerszint-emelkedés kiszámításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","shortLead":"A magyar szállodai árak csaknem 10 százalékkal drágultak idén.","id":"20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9752419c-2f6e-4ec1-a5be-c35e45178377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b688b3d3-68f7-4447-907f-0c0820017e7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_nyaralas_balaton_szingapur_malta","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:27","title":"Szinte ugyanannyit kell fizetni egy szingapúri luxushotelben, mint Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]