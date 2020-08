"4FMDB Bika" néven fut és nagyjából egy fröccs áráért lehet megvenni a májusban felbukkant új dizájnerdrogot, amelynek használatába eddig 11 ember halt meg. Az utolsó és egyben legfiatalabb áldozat egy 23 éves miskolci fiatal volt, a legidősebb pedig 36 éves.

Egy miskolci, lyukóvölgyi haláleset után azonosították az új pszichoaktív anyag megjelentését a szakértői intézetben

– mondta a rendőrség sajtótájékoztatóján Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság kiemelt főreferense. A szakértők ezután májusig visszamenőleg vizsgálták a gyanús eseteket, mire kiderült, a bika nevű anyaghoz 11 haláleset köthető. Ebből öten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében haltak meg, de Budapesten, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Tolna megyében is azonosítottak halálesetet.

Csákó Ibolya és Gál Kristóf © Kacskovics Mihály

Az áldozatok többsége korábban is fogyasztott drogot, az azonban biztos, hogy az új szer miatt vesztették életüket. Mindannyiuknál közös, hogy rosszullét után rövid időn belül bekövetkezett a halál, és hogy az áldozatok előtte

fáradékonyak voltak, szívtájéki fájdalomra, légzési nehézségre panaszkodtak, a halál beállta előtt görcsrohamuk volt, több esetben őrjöngtek.

A rendőrség nagy erőkkel megkezdte a dílerek felkutatását, Borsodban több embert is letartóztattak, az új szert 51 lefoglalásban azonosították, leggyakrabban az ország északkeleti megyéiben és Budapesten fordult elő.

A legsúlyosabban érintett terület, a miskolci "számozott utcák" még így is fertőzöttnek számítanak.

Rendőrségi videó az elfogásokról:

A rendőrség szerint azért ennyire sikeres az új szer, mert nagyon olcsó, a grammonkénti 1300-1500 forintos átlagár még a dizájnerdrogok között is alacsonynak számít. A tiszta hatóanyag barnás-narancssárga színű és por állagú, amiben külsőre egyáltalán nem különbözik a korábban is népszerű dizájnerdrogoktól, azonban a rendőrség szerint

sokkal veszélyesebb, mint a más hatóanyagot tartalmazó "herbál" illetve a "varázsdohány."

Az ORFK szerint a legkomolyabb kockázatot a dizájnerdrogok folyamatosan változó hatóanyaga jelenti, ugyanis a vásárló jellemzően "hatót" kér a dílertől, aki a legtöbb esetben maga sem tudja, konkrétan milyen szert ad el. Általában egy fődíler figyeli, hogy milyen hatóanyagok vannak a hatóságok radarján, és ami felkerül, azt egy kis módosítással újra piacra dobják. Így az idén felfedezett anyag pusztán egy metilcsoportban különbözik népszerű elődjétől, a "Pika" névű szertől. A Nemzeti Drog Fókuszpont az ORFK-val együttműködve riasztást adott ki a szakmai szervezeteknek és a drogbeteg ellátóhelyeknek az új anyag megjelenéséről.

Az új anyagot először Belgiumban foglalták le a hatóságok, ahonnan Kínából érkezhetett. Az ORFK szerint Magyarországon ilyen anyagot nem állítanak elő, azt pedig nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan hova érkezik meg a drog Távol-Keletről.

A koronavírus is befolyásolhatta a terjedését, ugyanis a járvány miatt a nyugati, "jobb" minőségű drogokhoz szokott szerhasználók a járvány alatt nehezebben jutottak hozzá az anyagukhoz, így ráfanyalodtak az olcsóbbra.

varázsdohány © police.hu

Fogalmuk sincs, hány szerhasználó van az országban

Sem a rendőrség, sem az állam nem vezet pontos statisztikát arról, hogy hány szerhasználó van Magyarországon. Horváth Gergely Csaba, az EMMI Nemzeti Drog Fókuszpontjának vezetője szerint nincs is pontos definíció arra, hogy ki számít kábítószerfüggőnek, de óvatos becslésük szerint a lakosság mintegy 8-10 százaléka próbált már ki valamilyen hallucinogén hatású szert.

A hvg.hu kérdésére Csákó Ibolya elmondta, hogy tudnak a Budapesten egyre inkább megsokasodó szerhasználókról, a rendőrség jelenleg 8000 eljárást folytat országszerte kábítószerhasználat miatt, ennek egy komoly hányadát a fővárosban. Az ORFK pedig lobbizik is a büntetési tételek súlyosbításáért, ami jelenleg maximum öt év.

Horváth arról is beszélt, 2010 óta jelentősen megváltozott a magyar kábítószerpiac, a dizájnerdrogok gyakorlatilag letarolták azt. Ezeket ugyanis könnyű beszerezni, interneten meg lehet őket rendelni, a futár pedig házhoz is viszi. Évente nagyjából 30-40 halálesetről tudnak, ezek többségét dizájnerdrogok okozzák, de az EU-s droghalálozások listáján még így is sereghajtónak számítunk.