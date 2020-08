Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz a készüléket, hogy telefonunkon láthassuk a háttérképeit.","shortLead":"A napokban mutatta be a Samsung legújabb csúcstelefonját, a Galaxy Note20-at, és nem kell birtokolnunk ahhoz...","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c73962-6614-472e-896e-234d3cc794fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f8483e-8ce7-4e8b-87c3-d28c7e5ed587","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:03","title":"Már villoghat is a telefonján a Samsung új háttérképeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001c50c5-e9a2-408a-9ebd-34244c1813a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok százmillióiban dolgoznak Qualcomm Snapdragon lapkakészletek, így ha ezeken találnak sebezhetőséget, annak igen ijesztő hatása lehet.","shortLead":"Okostelefonok százmillióiban dolgoznak Qualcomm Snapdragon lapkakészletek, így ha ezeken találnak sebezhetőséget, annak...","id":"20200811_check_point_research_400_sebezhetoseg_snapdragon_lapka_dsp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001c50c5-e9a2-408a-9ebd-34244c1813a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb37815-9a79-47c9-b79d-29b244181506","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_check_point_research_400_sebezhetoseg_snapdragon_lapka_dsp","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:03","title":"Rengeteg okostelefont érint: 400 sebezhetőséget találtak a Snapdragon lapkákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo életét mutatja be.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő produkciók közt van olyan is, amelyik a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfo...","id":"20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a360b148-db1a-4da6-a763-5462e5fd26f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5b0bf4-6b84-4bf9-9545-4590d5667ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_tamogatas_dokumentumfilm_nemzeti_filmintezet_rodolfo_buvesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:25","title":"300 milliós támogatást kap 41 magyar dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet) teremtsenek az újabb modellnek. Így van ez a Pixel 4-gyel is, úgyhogy most csúcskategóriás telefon nélkül van a Google. De már nem sokáig.","shortLead":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet...","id":"20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92764cf-ec2e-4846-8492-0fa889a419fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:03","title":"Izgalmas új telefonnal jön ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb...","id":"20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b805e05-679e-4e86-8b2d-54b850e41295","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:20","title":"Magyarországra költözik a szerb foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította magát arra az esetre, ha a kormány nem adna támogatást. ","shortLead":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította...","id":"20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5bb67-cbc6-4c9c-9d26-8daea07190f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:39","title":"A Lánchíd zebrát kap az új közbeszerzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8b431b-a7cd-44aa-9505-8f2495c14d08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem fog sokat pihenni Keanu Reeves.



","shortLead":"Nem fog sokat pihenni Keanu Reeves.



","id":"20200810_Szinte_le_sem_all_a_stab_a_John_Wick_4_utan_rogton_jon_a_folytatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef8b431b-a7cd-44aa-9505-8f2495c14d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d5542-5d3f-40fa-ac03-3e0bc48c160b","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Szinte_le_sem_all_a_stab_a_John_Wick_4_utan_rogton_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:01","title":"Szinte le sem áll a stáb: a John Wick 4 után rögtön jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]