[{"available":true,"c_guid":"548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt a 70-80-as években szó szerint egy fél ország ült. A villamosmérnök végzettségű, jégkorong-válogatott játékosból az ország kvízmesterré avanzsált Egri János szerint bár a televíziók szerepe megváltozott, ma is volna igény hagyományos műveltségi vetélkedőkre. Szerinte elképzelhetetlen lett volna olyan csalás ezeken, mint amit a Kvíz című HBO-sorozat bemutat. Az egykori tévést ma is megismerik az utcán, és mind a mai napig elhangzik az „átnyújtok egy hangszórót” ikonikussá vált mondata a környezetében. Kifejezetten aktív a 84. évében is, teniszezik, jégkorongozik, továbbá ismert műgyűjtő: ebben az emberi kapcsolatokat értékeli leginkább. Interjú.","shortLead":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt...","id":"20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803c38-9b1d-45ee-9068-bde0888889b2","keywords":null,"link":"/elet/20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:30","title":"Egri János: „Ha nem 18 órában menne a propaganda, csak 12-ben, máris volna hat óra jó műsorokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízből nyolc magyar bízik abban, hogy legkésőbb egy év múlva már lesz védőoltás. A magyarok több mint fele be is adatná magának.

","shortLead":"Tízből nyolc magyar bízik abban, hogy legkésőbb egy év múlva már lesz védőoltás. A magyarok több mint fele be is adatná...","id":"20200811_koronavirusoltas_kozvelemenykutatas_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd56d1-8b77-42b8-9e21-120154250c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusoltas_kozvelemenykutatas_innovativ_gyogyszergyartok_egyesulete_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:19","title":"A magyarok többsége kérne koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","shortLead":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","id":"20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a30e4e-98cf-4835-8f97-8a194cc5b420","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:18","title":"Jövő szerdán játszik a Fradi a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével megbízta a parlament, csak kettő teljesült, kettőben ért el valamilyen eredményt, egyben viszont semmit.\r

","shortLead":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével...","id":"20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fcbf0-dae7-4a19-be20-00d4d9e832e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:09","title":"Orbán Viktor elismerte: nem teljesítette maradéktalanul az uniós csúcsra kapott mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert Sputnik-V-nek nevezték el feltalálói.","shortLead":"Más nemzetek is érdeklődnek az orosz koronavírus-vakcina iránt, amely az első ilyen oltóanyag a világon. A szert...","id":"20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99330e9-c835-4c03-9393-4a268c29e6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_koronavirus_vakcina_oroszorszag_oltas_sputnik_v","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:08","title":"Ahogy bejelentették, 20 ország rendelt a világon elsőként késznek mondott koronavírus-oltásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]