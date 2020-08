Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb oroszországi polgárokat felsorló listán. Kerimov vagyona 25 milliárd dollár körül van.","shortLead":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb...","id":"20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d6fca7-d621-4cb9-b3f3-a557cbc0f13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:28","title":"Magyar kapcsolatai is vannak a leggazdagabb oroszországi üzletembernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83858323-3757-4dee-a988-a76a2a994816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sheffieldben nőtt fel a heavy metal legendás alakja, Bruce Dickinson és a britpop csillaga, Jarvis Cocker is, akinek új albumát ajánljuk most.","shortLead":"Sheffieldben nőtt fel a heavy metal legendás alakja, Bruce Dickinson és a britpop csillaga, Jarvis Cocker is, akinek új...","id":"202032_lemez__komolyan_veszi_jarv_is_beyond_the_pale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83858323-3757-4dee-a988-a76a2a994816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808f997-fee5-4071-a9b6-e40ec1facce0","keywords":null,"link":"/360/202032_lemez__komolyan_veszi_jarv_is_beyond_the_pale","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:15","title":"A brit város, amely ontja magából a metál és poplegendákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200810_Fulledt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fae186-b316-447c-8d04-d826a1ce28e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Fulledt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:21","title":"Fülledt idővel indul ez a hét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezés helyett átutalással kezdte fizetni telefonszámláit. Májustól feltűnt neki, hogy nagyobb lett a számla végösszege. Kiderült, hogy mindkét telefonszámukra felszámítottak 999 forintot azon a címen, hogy nem teljesítették a feltételeket. Pedig a hibát nem az ügyfél követte el. \r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre...","id":"20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc17d34-1977-43f7-9e68-bd904d40696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:50","title":"Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített interjút otthonában. A tavaly megbukott volt győri polgármester nem tervezi, hogy visszatér a közéletbe Kiderült az is, hogy nem vonták meg tőle olimpiai életjáradékát.","shortLead":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített...","id":"20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d743ac-3263-4de4-9bec-83991760fd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:52","title":"Csirkéket és birkákat tart Borkai, nem hiányzik neki a közélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának a teknősök. ","shortLead":"Balin azt tervezik, hogy olyan területeket jelölnének ki a hotelektől távol, ahol nyugodtan tojást rakhatnának...","id":"20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc0e5d-ffb5-4bab-a13d-9363b936bfc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_Video_Tobb_ezer_bebiteknost_engedtek_a_tengerbe_Bali_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:56","title":"Több ezer bébiteknőst engedtek a tengerbe Bali partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff rajongóinak azonban csalódniuk kell majd. ","shortLead":"David Hasselhoff rajongóinak azonban csalódniuk kell majd. ","id":"20200810_Mozifilmkent_terhet_vissza_a_Knight_Rider","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fb6f7f-2c71-4b38-ade5-12154ffc6a2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Mozifilmkent_terhet_vissza_a_Knight_Rider","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:41","title":"Mozifilmként térhet vissza a Knight Rider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen vesztették el munkájukat és ezzel jövedelmüket. Az örömlányok között sok a kelet-európai nő, legtöbbjük Romániából érkezett. ","shortLead":"Németország több városában is tüntettek a prostituáltak, akik a koronavírus-járvány alatti korlátozások miatt tömegesen...","id":"20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafd7646-277c-44fa-9637-54de3eb10765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80743-9d51-4d6e-9f97-6719d24fb947","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Oromlanyok_tuntetnek_Nemetorszagban_a_koronaviruskorlatozasok_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:27","title":"Örömlányok tüntetnek Németországban a koronavírus-korlátozások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]