[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","id":"20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8793fc-af3d-40a7-beb0-4de5a53db505","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:47","title":"A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","shortLead":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","id":"20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e57aa9-e5b3-47a8-9429-64039db7b34c","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:56","title":"Az elevenen felfalt bogarak képesek kijutni az őket lenyelő békákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerülésért. A sorsolásban viszont az kedvezett a magyar bajnoknak, hogy a két csapat a budapesti Groupama Arénában játssza le a mérkőzést augusztus 18-án vagy 19-én.","shortLead":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik...","id":"20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2607ccab-ac3b-4325-a22a-7bf3a4ee0025","keywords":null,"link":"/sport/20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:17","title":"A svéd bajnokkal játszik először a Ferencváros a BL-főtáblára kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy hogy eleget mozgunk-e. Az egészség attól is függ, hogy egészséges-e az a környezet, amelyben az ember napja legnagyobb részét tölti – házának vagy lakásának belső terében. Ez pedig szoros kapcsolatban áll azokkal a terekkel, ahol élünk, és ez az a tényező, amit megfelelő építésmódokkal és építőanyagok használatával optimálissá lehet tenni. ","shortLead":"Az egészség a legfontosabb érték az ember számára. A személyes egészség nem csak attól függ, hogy mit eszünk, vagy...","id":"20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e64910-9d5c-4729-880f-53bdfc003e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9d546-fade-44c9-b4e6-82e0f197c85e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200811_Tudjuk_hogy_otthon_jo_de_hogyan_lehetne_meg_jobb_baumit","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:30","title":"Tudjuk, hogy otthon jó, de hogyan lehetne még jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak az új közlekedési rendhez. ","shortLead":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak...","id":"20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377be3e4-d821-43b2-8401-b466e0b93796","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:37","title":"Kisebbfajta káosz volt a budapesti Belvárosban a megfordított forgalmú utcák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik – állítják brit kutatók a British Journal of Nutrition folyóiratban. ","shortLead":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik –...","id":"202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c1969-d5e7-4632-8b77-017c0208bb52","keywords":null,"link":"/360/202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:30","title":"Mennyire nagy baj, ha valaki csal az egészséges étkezéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]