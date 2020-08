Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","shortLead":"71 évesen elhunyt Martin Birch, a halála okát egyelőre nem közölték.



","id":"20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058d92b-d7c5-40f5-b71c-a8d37ab9ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8c0ad-999c-4d97-a0c3-82b0b0879054","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Meghalt_a_Deep_Purple_es_az_Iron_Maiden_legendas_producere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:19","title":"Meghalt a Deep Purple és az Iron Maiden legendás producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig az eldobós megoldás helyett újra népszerű, hogy sokáig használható textíliába fogják fel mindazt, ami a gyerekből alul kijön. De akkor miért ne használhatnának a felnőttek is WC-papír helyett mosható kendőt? ","shortLead":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig...","id":"202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2806367-a377-4bdb-af46-06cb7a55bc26","keywords":null,"link":"/360/202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:00","title":"Ismét szóba került a többször használatos fenéktörlő ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","shortLead":"A Kisfaludy-programban kapott állami támogatást egy dúsgazdag üzletemberek érdekeltségébe tartozó szálláshely.","id":"20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3b7ced-58c2-43ff-928d-f92096f8498a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Privatbankar_7_millio_forint_kozpenz_ment_ket_milliardos_vadaszhazara","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:13","title":"Privátbankár: Milliárdosok vadászházára ment el 7 milliónyi közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e04d4-afff-4189-bbf0-7abfdbb000ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Viktor és barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték követelni. A libanoni fővárosban a múlt keddi hatalmas robbanás óta nagy a feszültség, a kormány hétfőn le is mondott.\r

\r

","shortLead":"A tüntetők a törvényhozás épületébe akartak bejutni, miután az ellenzék vezetői a parlament feloszlatását kezdték...","id":"20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c3e25a8-bd0f-488a-82e3-631275b7229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e8123-4275-4d42-bcdc-101e6c21c0c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_tuntetes_libanon_bejrut_a_robbanas_miatt_serultek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:32","title":"Több tucat sérültje van a hétfő esti bejrúti tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]