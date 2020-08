Marad a hőség, de kilenc megyében is viharok miatt adtak ki veszélyjelzést

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index beszántása hiba volt, a lap azoknak is hiányzik, akik pont azért hajlandók szavazni a Fideszre, mert nincs diktatúra, hiszen az Index is szabadon működhet. Azt nem érti, hogy a tömegesen felálló stáb miért nem lépett gyorsabban. ","shortLead":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index...","id":"20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3ecbb-8129-41a7-ab12-b60b47a7c66c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:15","title":"Mérő László: \"Orbán Viktor meg fog bukni 2022-ben, például az Index miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyét érintette. ","shortLead":"A járvány Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyét érintette. ","id":"20200812_madarinfluenza_karterites_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a90c731-10ec-4fd4-ae46-6546ca482c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_madarinfluenza_karterites_nebih","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:01","title":"Közel 9,5 milliárd forint ment el a madárinfluenza miatti kártérítésekre idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","shortLead":"A Momentum híveinek kétharmada, a Jobbik-szimpatizánsok közel fele a szoros együttműködésre voksol.","id":"20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac4054b-c463-45c2-8836-fdf26d23149d","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Idea_Az_ellenzeki_szavazok_kozel_haromnegyede_kozos_listat_akar_2022ben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:15","title":"IDEA Intézet: Az ellenzéki szavazók közel háromnegyede közös listát akar 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc0bb26-dded-4b6d-84e9-4ce437e03a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index-botrány főszereplői közül mindkét oldalról marad két-két külsős oktató az ELTE médiatanszékén tanítani. ","shortLead":"Az Index-botrány főszereplői közül mindkét oldalról marad két-két külsős oktató az ELTE médiatanszékén tanítani. ","id":"20200811_index_elte_oktatas_bodolai_dull","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0bb26-dded-4b6d-84e9-4ce437e03a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3427627-41d7-418e-858e-cfdac7c2c2f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_index_elte_oktatas_bodolai_dull","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:34","title":"Bodolai és a volt indexesek is folytatják a tanítást az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó közgazdász az Origótól a TV2-ig kísérte az elmúlt tíz év médiaátalakításait. Most új feladatot osztottak rá, ő próbálja felfuttatni a kormánypárti ütvefúró szerepére kijelölt Pesti TV-t. Portré a friss HVG-ben.","shortLead":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó...","id":"20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4a8fae-9766-42f3-a05b-1be7297a2bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:48","title":"Minek köszönheti Vaszily Miklós, hogy végrehajtóból tulajdonossá vált?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket egy helyi vallási közösség tagjaihoz vezetik vissza. A Hit Gyülekezete orvosi szolgálatának vezetője a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy nem ők fertőzték meg a pápaiakat, de azt már akkor elismerte, hogy a felekezet gyűlései katalizátorként működtek a vírus terjedésénél. A kórokozót oda behurcolók nem tartották be az egyház járványügyi protokollját, és bár előzőleg elmentek a rendelésre, a háziorvosaik sem fogtak gyanút.","shortLead":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket...","id":"20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e807c-cbb4-44ef-b00d-f231d572e6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:00","title":"Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal a pápai koronavírus-fertőzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773519b-1569-49e0-999f-cb71835c245d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Hol milliárdos állami támogatással, hol alacsonyabb közterheket jelentő besorolással segíti a hatalom a Tihanyi-félsziget értékes területeinek beépítését. Az ország egyik legszebb tája elkerített luxuslakóparkká válhat megfizethetetlen szolgáltatásokkal.","shortLead":"Hol milliárdos állami támogatással, hol alacsonyabb közterheket jelentő besorolással segíti a hatalom...","id":"202033__tihanyi_fejlesztesek__nyaralo_nerelok__rozsdaovezet_a_paradicsomban__part_menti_ingatlanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9773519b-1569-49e0-999f-cb71835c245d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a2fdc4-9a4d-4dda-b41a-347fdcdcba65","keywords":null,"link":"/360/202033__tihanyi_fejlesztesek__nyaralo_nerelok__rozsdaovezet_a_paradicsomban__part_menti_ingatlanok","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:30","title":"A NER Tihanyban: a rozsdaövezeti adókedvezményre hajtanak a luxuslakópark építői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]