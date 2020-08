Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá.","shortLead":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli...","id":"20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea204609-28ca-4dd8-a056-0afea726fb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:45","title":"A Fidelitas és az IKSZ sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. 