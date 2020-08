Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves erőforrásait.","shortLead":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves...","id":"20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d743684-99a8-4df9-ab4e-ebe3cd340b3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:20","title":"A koronajárvány miatt lassabban éltük fel éves erőforrásainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","shortLead":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","id":"20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c2db8-165e-42f5-863a-9956f576fd13","keywords":null,"link":"/elet/20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:23","title":"Kiderült, mi Erzsébet királynő kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","shortLead":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","id":"20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1004-5869-4d3d-8ef5-5a6551586559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:49","title":"42 ezer adathalász honlapot találtak eddig, ami a koronavírussal csap be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","shortLead":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","id":"20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022cd40-ab7d-49b4-8c99-8a500ed6fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:17","title":"Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden meglephették a Fidesz országos vezetését a választókerületi elnökről szóló szavazással.","shortLead":"Szegeden meglephették a Fidesz országos vezetését a választókerületi elnökről szóló szavazással.","id":"20200813_szeged_valasztokerulet_bodo_imre_bartok_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0df3cc0-5a33-44fc-bfbb-16232d6c3a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_szeged_valasztokerulet_bodo_imre_bartok_csaba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:11","title":"Azt állította, Orbán Viktor kinevezte választókerületi elnöknek, helyben viszont leszavazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá.","shortLead":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli...","id":"20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea204609-28ca-4dd8-a056-0afea726fb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Fidelitas_IKSZ_feherorosz_eroszak","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:45","title":"A Fidelitas és az IKSZ sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának a mennyisége.","shortLead":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának...","id":"20200814_debrecen_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcf181-f9a7-43d6-a05f-bbd906d79d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_debrecen_idosotthon","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:57","title":"Lezárják a debreceni idősotthonokat a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]