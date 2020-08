Ma kezdődik a magyar labdarúgó NB I idei őszi szezonja, ami két újdonsággal szolgál: először is 74 év után újra az élvonalban szerepel a Budafok, illetve ez az első szezon, amikor a felcsúti Puskás Akadémiát már Európában is érdekelt klubként kell számontartani. Ezért érdemes megnézni, milyen keretet rakott össze az indulásra Mészáros Lőrinc akadémiájának felnőtt csapata, amit eredetileg azért alapítottak, hogy minél több saját nevelésű magyar fiatal szerezhessen profi tapasztalatot. A Nemzeti Sport decens listáján mutatja be a klubok átigazolásait, tehát többek közt a Felcsútét is, és a pénzért igazolt/távozók közt szerepelnek azok a fiatalok, akik az utánpótlásból kerültek fel.

© nso.hu

Ahogy a listán is látszik, a 2011 óta 68 milliárd forintot felemésztő, évente 3,5 milliárdból gazdálkodó akadémia erre a történelmi évre egyetlen felcsúti játékost sem talált alkalmasnak arra, hogy legalább csereként beállhasson a nagyok közé.

Még súlyosabb a helyzet, ha megnézzük a maradék játékosmozgást: az öt érkezőből négy külföldi, Antonio Mance egyenesen Mészáros Lőrinc horvátországi focicsapatából érkezett kölcsönbe.

Eközben a távozók közt egész más az arány: az ötből négy magyar, többek közt az a 23 éves Hegedűs János, aki 2017-ben a Haladástól az ország egyik legtehetségesebb védőjeként igazolt Felcsútra, hogy aztán az előző szezonban egyetlen bajnokin se léphessen pályára.

A csapat egyébként szombaton 19:00-kor lép pályára a Budapest Honvéd ellen, hazai pályán.