Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Keleten kevésbé nő a számuk mint nyugaton.","shortLead":"Keleten kevésbé nő a számuk mint nyugaton.","id":"20200815_Reg_nem_latott_szegenysegi_szamokat_latni_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b877fec2-60e1-4c8a-b481-0a781dd9c1a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Reg_nem_latott_szegenysegi_szamokat_latni_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:39","title":"Rég nem látott szegénységi számok jöttek Németországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","shortLead":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","id":"20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9c1f3-093f-4b93-8fc5-a4c845d96a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:05","title":"Két héttel a tanévkezdés előtt több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","shortLead":"Jonathan Pryce szerepel majd Imelda Staunton oldalán. ","id":"20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565fff7b-ac6e-4f0a-bd8f-a9c659a95a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95f1778-d872-4916-9bc1-547c9a753ffe","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Kiderult_ki_jatssza_majd_Fulop_herceget_A_Korona_utolso_ket_evadaban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:14","title":"Kiderült, ki játssza majd Fülöp herceget A Korona utolsó két évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","shortLead":"Száraz István elmondása szerint (aki a képen középen látható) a panzió még 2020-ban megnyithatja a kapuit.","id":"20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f86258e-4cba-48a9-be30-39695c6d666f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_balaton_panzio_szaraz_istvan_origo_allami_tamogatas_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:43","title":"Az Origo korábbi tulajdonosának 42 milliós támogatásból épül panziója a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","shortLead":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","id":"20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6e3580-039c-499f-af4a-bd79672e1a83","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:51","title":"Milliós bánatpénzt kaphatott a kirúgott szakszervezetis a Suzukitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","shortLead":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","id":"20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9c6c2-4bbc-48a9-921a-bd624339f3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:20","title":"Nem kapott babaváró hitelt, mert igénybe vette a moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","shortLead":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","id":"20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8940552-a568-437c-af0b-c5136bafe69d","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:13","title":"Érdi tömegverekedés: újabb három férfit letartóztatását indítványozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]