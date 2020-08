Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","shortLead":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","id":"20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb58d9c-1eeb-4644-a4fc-a3a09dd8707b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:08","title":"Elemző a magyar gazdaság teljesítményéről: \"A valóság a legrosszabb elképzeléseket is felülmúlta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos recessziót várt. A 2009-es válság idején sem volt ekkora visszaesés.","shortLead":"13,6 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság a második negyedévben. A Pénzügyminisztérium csak 10 százalékos...","id":"20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af587901-bd2f-478d-bf58-3d4f8575e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_jarvany_tortenelmi_a_vartnal_nagyobb_pofont_adott_a_magyar_gazdasagnak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:00","title":"A járvány történelmi, a vártnál nagyobb pofont adott a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"Megindult az új típusú koronavírus ellen gyorsan kifejlesztett orosz vakcina gyártása. Az első adagokat az egészségügyi...","id":"20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25adfa2f-cf0d-4657-a2e9-5d25156f5dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_koronavirusoltas_vakcina_oroszorszag_gyartas","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:03","title":"Már gyártják is az oroszok a sebtében kifejlesztett új koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","shortLead":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","id":"20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea3e028-e09e-419a-b01b-f9a6af889aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:48","title":"Nem fertőzték meg ellenfeleiket a koronavírusos pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésről az elnökségi ülésen határoztak Lázárék.","shortLead":"A feljelentésről az elnökségi ülésen határoztak Lázárék.","id":"20200814_lazar_janos_mtsz_teniszszovetseg_fotitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e940a3b2-b30d-42e6-b760-2010c8603222","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_lazar_janos_mtsz_teniszszovetseg_fotitkar","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:32","title":"Lázár János feljelenti a teniszszövetség volt főtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","shortLead":"Állítólag a férfi be sem teheti a lábát az üzem területére, holott a mai napig ő az érdekképviselet vezetője.","id":"20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6e3580-039c-499f-af4a-bd79672e1a83","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_suzuki_szakszervezet_banatpenz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:51","title":"Milliós bánatpénzt kaphatott a kirúgott szakszervezetis a Suzukitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte: az állami támogatásokat sorra nyerő együttes pénzért dolgozott.","shortLead":"A honvédelmi miniszter sajnálattal vette tudomásul, hogy a hozzá kérdéssel forduló Hadházy Ákos azt feltételezte...","id":"20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e636a4-2afa-43b2-a1fd-3d5202ad5ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_leopard_tankok_benko_karpatia","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:15","title":"Benkő: Ingyen írt páncélos indulót a Kárpátia, mert ennyire hazafias","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most Gyurcsánnyal együtt kell működni, hogy elkerüljék azt, ami a legrosszabb az országnak – állítja a Momentum elnöke – noha az őszödi beszéd évében még neki is nemzeti szalaggal átkötött kockakő volt a kezében. Orbán gyáva és múltban ragadt, Magyarország pedig nem akar újra feudalizmust – Fekete-Győr Andrással M. Kiss Csaba beszélgetett.","shortLead":"Most Gyurcsánnyal együtt kell működni, hogy elkerüljék azt, ami a legrosszabb az országnak – állítja a Momentum elnöke...","id":"20200813_FeketeGyor_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8dc46c-a0d8-41b8-9f9b-1e17610863d0","keywords":null,"link":"/360/20200813_FeketeGyor_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:05","title":"\"A rothadó almákat ki kell dobni a kosárból\" – Fekete-Győr András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]