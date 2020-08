Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás óta idén először történik ilyen a fővárosban. ","shortLead":"A rendszerváltás óta idén először történik ilyen a fővárosban. ","id":"20200814_Karacsony_Gergely_kituzte_a_szivarvanyos_zaszlot_a_budapesti_Varoshazara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f404643-b357-4795-b444-4095a91a064f","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Karacsony_Gergely_kituzte_a_szivarvanyos_zaszlot_a_budapesti_Varoshazara","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:33","title":"Karácsony Gergely kitűzte a szivárványos zászlót a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken alapul.","shortLead":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken...","id":"202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ccc35-cff8-495d-8084-8ed8e3827684","keywords":null,"link":"/360/202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:00","title":"Tetoválóművész akart lenni, aztán inkább millimos lett a vicceivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyetlen esetben sem volt a MÁV a felelős, miközben már idén is 30 baleset történt az átjárókban.","shortLead":"Egyetlen esetben sem volt a MÁV a felelős, miközben már idén is 30 baleset történt az átjárókban.","id":"20200814_Az_elmult_10_ev_minden_vasuti_atjaros_balesetenel_az_autosok_gyalogosok_kerekparosok_voltak_a_hibasak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6844a339-18da-4f54-9707-68acdda03d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306c37ba-47b3-476e-a3d3-f94b4b4b91ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Az_elmult_10_ev_minden_vasuti_atjaros_balesetenel_az_autosok_gyalogosok_kerekparosok_voltak_a_hibasak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:33","title":"Az elmúlt 10 év minden vasúti átjárós baleseténél az autósok, gyalogosok, kerékpárosok voltak a hibásak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5844f8-d3d7-4a3a-9f95-8d82fe129504","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump önmagáról nevezte el volna a megállapodást, ám az végül az Ábrahám Egyezmény nevet kapta.","shortLead":"Donald Trump önmagáról nevezte el volna a megállapodást, ám az végül az Ábrahám Egyezmény nevet kapta.","id":"20200813_Bekemegallapodast_kotott_Izrael_es_az_Egyesult_Arab_Emirsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b5844f8-d3d7-4a3a-9f95-8d82fe129504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42989ba2-a70d-4e88-9390-00feebf3a082","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Bekemegallapodast_kotott_Izrael_es_az_Egyesult_Arab_Emirsegek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:07","title":"Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","id":"20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cfddb-3fe3-43a2-8869-1485f53aba17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van az ügynek.","shortLead":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van...","id":"20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4b6322-de4d-4e09-aa85-97c00d6b6c37","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 22:13","title":"Eddig 15 venezuelai ellen emeltek vádat a májusi partraszállás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél érdekében a megoldás jónak tűnik, de egyelőre problémákat tud okozni, mikor egyirányú utcákban szemből találkoznak autók.","shortLead":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél...","id":"20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff7cae6-29ad-4974-abd8-a17a8cbfe518","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:30","title":"Karácsonyék éles KRESZ-vizsga-helyszínné alakították a bulinegyedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]