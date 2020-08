Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Naprendszeren kívüli bolygókat kutató űrszondája.","shortLead":"Elvégezte első küldetését, vagyis adatokat gyűjtött a csillagos ég mintegy 75 százalékáról a TESS, az amerikai...","id":"20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5340d2ce-daab-4baf-906f-712330194057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fdb2-4adb-4db9-ae89-e958e019ebb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_tess_urszonda_elso_kuldetese","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:03","title":"Négy kamerájával a csillagos ég 75%-át feltérképezte a TESS exobolygóvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már kiadta a gyártó.","shortLead":"Szoftveresen javítja az iPhone 11-es széria úgynevezett zöldes jelenségét az Apple. A vonatkozó frissítőcsomagot már...","id":"20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24b8c9-37cc-485a-922d-22dc27f54c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34855-3dbd-47ed-9bfa-e94b11ba9d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_11_zoldes_hatter_hiba_szoftverfrissites_ios_13_6_1","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:03","title":"Újabb iPhone-ja van? Frissítse a telefont, fontos javítás érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet. Viszont kevésbé ismert a másik énje, amely Costa Ricán teljesedett ki, ahol éttermet és kávézót, kézműves sörfőzdét nyitott, valamint saját iskolát alapított.","shortLead":"A hét elején elhunyt Marschall Péterre mint sikeres televíziós műsorok producerére emlékezik a hazai tévés közélet...","id":"20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15708522-359d-4451-859d-2205bcd8bf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec599c6-132e-49df-bba7-75602e89ece9","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Nemcsak_almodozott_hanem_tett_az_almaiert__a_magyar_BBQkozosseg_is_gyaszolja_Marschall_Petert","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:47","title":"„Nemcsak álmodozott, hanem tett az álmaiért” – a magyar BBQ-közösség is gyászolja Marschall Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most Gyurcsánnyal együtt kell működni, hogy elkerüljék azt, ami a legrosszabb az országnak – állítja a Momentum elnöke – noha az őszödi beszéd évében még neki is nemzeti szalaggal átkötött kockakő volt a kezében. Orbán gyáva és múltban ragadt, Magyarország pedig nem akar újra feudalizmust – Fekete-Győr Andrással M. Kiss Csaba beszélgetett.","shortLead":"Most Gyurcsánnyal együtt kell működni, hogy elkerüljék azt, ami a legrosszabb az országnak – állítja a Momentum elnöke...","id":"20200813_FeketeGyor_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8dc46c-a0d8-41b8-9f9b-1e17610863d0","keywords":null,"link":"/360/20200813_FeketeGyor_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:05","title":"\"A rothadó almákat ki kell dobni a kosárból\" – Fekete-Győr András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van az ügynek.","shortLead":"Az állítólag Nicolas Maduro elrablásáért indított akciót vezető amerikai zsoldosokkal együtt így már 17 vádlottja van...","id":"20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64d4f86-2e91-409c-ac88-3910ad0aceb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4b6322-de4d-4e09-aa85-97c00d6b6c37","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_venezuela_puccskiserlet_vademelesek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 22:13","title":"Eddig 15 venezuelai ellen emeltek vádat a májusi partraszállás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az eljárás gyorsabb és hatékonyabb kezelést jelent. A futurisztikusnak tűnő vizsgálat egyelőre csak néhány dunántúli kórházban érhető el.","shortLead":"A szakemberek szerint az eljárás gyorsabb és hatékonyabb kezelést jelent. A futurisztikusnak tűnő vizsgálat egyelőre...","id":"20200814_mesterseges_intelligencia_stroke_betegek_kezelese_mr_vizsgalat_korhaz_dunantul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e192b970-45cc-4808-9d32-26834fc1fba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_mesterseges_intelligencia_stroke_betegek_kezelese_mr_vizsgalat_korhaz_dunantul","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:03","title":"Néhány magyarországi kórházban a mesterséges intelligencia is segíti a stroke-betegek kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által 1801-ben felfedezett törpebolygón.","shortLead":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által...","id":"20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0526b4f3-f681-49e9-a012-ad0440ec08ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:03","title":"Nem várt anyagra bukkantak kutatók a Ceres törpebolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]