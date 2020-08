Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","shortLead":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","id":"20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1834c3e2-28e2-464c-bea0-2f202ca79398","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:58","title":"Tartja az előnyét Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer tonnányi olaj ömlött ki a hajó megsérült üzemanyag-tartályából, tönkre téve a korallzátonyokat, a lagúnát, a tengerpartot. Önkéntesek ezrei dolgoznak azon, hogy enyhítsék a környezeti katasztrófát. ","shortLead":"Július 25-én az MV Wakashio nevű japán hajó zátonyra futott Mauritius partjainál. A paradicsomi szépségű szigetre ezer...","id":"20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd37ec8-7e63-442b-9d33-2ecf2a055f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93eaf9e-ed76-449a-b81b-42234b7fb86d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200815_Mauritius_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:00","title":"Nyakig olajosan próbálják megmenteni Mauritius földi paradicsomát - Nagyítás fotógaléria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","shortLead":"A párt nem támogatja Csorbai Ferencet, de nem is indít rá saját jelöltet.","id":"20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d66ff45-d069-400b-82bd-92f395c4c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08c82-abf8-4852-a678-381282a4403f","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_momentum_csorbai_ferenc_mohacs","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:39","title":"A Momentum nem támogatja az ellenzéki polgármesterjelöltet Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","shortLead":"A TR Consult eddigi vezetője, Őry Tamás most már harmadmagával „első ember”.","id":"202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb03e50-09f1-470f-a633-ad05db26b84f","keywords":null,"link":"/360/202033_tr_consult_triumviratus_afelvasarlas_utan","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:30","title":"Triumvirátus alakult a 4iG-hez került kiberbiztonsági cég élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","shortLead":"Az uniós oltóanyag-beszerzés már 900 millió dózisnál tart, Magyarország ötmillióra jelentkezett be korábban. ","id":"20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a039fd8-aa20-4c35-ab75-1ed4111fe07e","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_oxfordi_vakcina_rendeles_EU_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:07","title":"Az oxfordi vakcinából is berendelt 400 millió adagot az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","shortLead":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","id":"20200814_lukasenka_eu_szankcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231f108-fe0a-40cc-b5d1-5d1444edbb08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_lukasenka_eu_szankcio","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:10","title":"Az EU szankciókat készít elő Lukasenkáékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]