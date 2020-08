Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. Érdi tömegverekedés: újabb három férfit letartóztatását indítványozták Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá válhatna a telefonfüggetlenség. A levédetett technológia a wifi-jel erősségének is jót tesz.
Az Apple nagy újítása lehet a vezeték nélküli antennarács Ha a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk minőségi térhatású hangzást a tévénkhez, akkor a többek közt digitális asszisztenst is felvonultató Sonos Arc jó választás lehet. De alaposan megkérik az árát. Tudja, mi az a hangprojektor? Mi kipróbáltunk egy olyat, ami a szóból is ért 2017-es adatok szerint az Európai Unión belül nálunk halnak meg a 75 év alatti korosztályból a legtöbben olyan betegségekben, amelyek egyébként megelőzhetők vagy gyógyíthatók lettek volna, ha időben kezelik azokat.
Magyarországon haltak meg a legtöbben olyan betegségben, amit meg lehetett volna előzni A Financial Times egész oldalt szentel a belorusz helyzetnek, külön kiemelve az áldozatok által megerősített értesüléseket, hogy a letartóztatottakat kegyetlenül megkínozzák a börtönben, ütötték-verték őket.
FT: Fehéroroszországban fejeződik be a 30 éve tartó nagy politikai átrendeződés
A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és folytatja a földgáz utáni kutatást a Földközi-tenger keleti medencéjében.
Erdogant nem érdeklik az uniós szankciók sem, ha egy új földgázmezőről van szó
Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.
Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között Olaszországban nyaralt, távozott a posztjáról.
Lemondott az ír idegenforgalmi hatóság elnöke, miután a kormány tanácsa ellenére külföldön nyaralt