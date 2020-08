Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","shortLead":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","id":"20200817_modern_varosok_program_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e2bdfe-23bb-4e0a-b0c0-656f8a4d3fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_modern_varosok_program_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:58","title":"A megyék is kaphatnak a Modern Városok Program pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","id":"20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c964cb-3bdc-4434-94d6-d39fbdf2b2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:14","title":"50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.","shortLead":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és...","id":"20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d04f0c-0575-4879-b54d-f152e6f15b62","keywords":null,"link":"/360/20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége, több páciens élete hónapokkal később sem állhat vissza a normál kerékvágásba.","shortLead":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége...","id":"202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db23d55-6c47-4b44-b831-288f9ff9e3b3","keywords":null,"link":"/360/202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:00","title":"Egészen durva tünetek léphetnek fel hónapokkal a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint az NB 2-ben.","shortLead":"Mármint az NB 2-ben.","id":"20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5c9d87-189e-4644-b002-ff58e74741fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:58","title":"Simán nyert a Vasas és a Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e az alkalmazott. A túlzottan kíváncsi szemek elől viszont már el is lehet bújni.","shortLead":"Otthonról dolgozni jó, kivéve, ha a munkáltató folyamatosan azt fürkészi, vajon tényleg a munkával foglalkozik-e...","id":"20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d3b0-596f-4b36-b331-c4e7e88d8685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_tavmunka_otthoni_munkavegzes_dolgozo_munkavallalo","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:03","title":"Visszavágnak az alkalmazottak a távmunkát megfigyelő főnökeiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]